المبيعات تنمو بأرباح "النهدي" السنوية إلى 830 مليون ريال

ارتفع صافي دخل شركة النهدي الطبية بنحو 1.2% العام الماضي إلى 830 مليون ريال، مقارنة مع 820 مليون ريال في 2024.

"النهدي" قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أن ذلك يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح 8.3% إلى 3.8 مليار ريال، فيما ظل هامش الربح الإجمالي ثابتا عند 37.3% رغم استمرار استثمارات الشركة في مبادراتها الاستراتيجية المختلفة، كما نمت الأرباح التشغيلية 6.1% إلى 926.5 مليون ريال، رغم استمرار استثمارات الشركة لدعم النمو، بما في ذلك افتتاح صيدليات جديدة، وتوسيع أعمال الرعاية الصحية والاستثمار في التحول الرقمي، وقد تم تعويض ذلك جزئيا بنمو المبيعات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

الشركة أضافت "علاوة على ذلك كان هناك زيادة صافية بـ 43.3 مليون ريال في البنود الأخرى ما بعد الربح التشغيلي، جراء ارتفاع المصاريف البنكية والفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار، وذلك لدعم النمو الحاصل في المبيعات وتوسع الأعمال، كما استفادت الشركة من عكس مخصص زكاة غير متكرر بمبلغ 17.8 مليون ريال ، والذي تم تسجيله خلال الربع الأول من 2025.

من جهته زادت مبيعات الشركة خلال عام بنحو 8.1% إلى 10.2 مليار ريال، جراء مواصلة قطاع التجزئة دوره كمحرك رئيسي لنمو المبيعات، مرتفعا 6.2%، بدعم استمرار الشركة بالاستثمار في منح الضيوف تجاربا تعزز القيمة المقدمة عبر جميع قنوات البيع المتعددة، بجانب عقد الشراكات الاستراتيجية.

مجلس إدارة الشركة أقر أيضا توزيع 390 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2025، بواقع 3 ريالات للسهم تمثل 30% من قيمته الاسمية، حيث سيكون يوم 29 مارس الجاري موعدا للأحقية، على أن يكون التوزيع في 9 أبريل المقبل.

"النهدي" التي تأسست في 1986، تعمل في قطاعات التجزئة والجملة للرعاية الطبية والصحية، حيث تملك 1222 صيدلية إضافة إلى عيادات طبية، دفعت بالقيمة السوقية لها لتبلغ 13.2 مليار ريال، وتمتلك شركة النهدي القابضة حصة 38% من رأسمالها.