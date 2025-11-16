أبرمت شركة دار الماجد العقارية، اتفاقية استثمار مع صندوق جدوى 47، والمدار من قبل شركة جدوى للاستثمار، ومع مالك الأرض عبدالله القاسم، وذلك للمشاركة في تطوير مشروع عقاري نوعي متعدد الاستخدامات بمدينة الرياض.

وبحسب بيان للشركة اليوم على تداول فإنه بموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها الخميس الماضي تم تعيين شركة دار الماجد العقارية مطورًا حصريًا للمشروع الذي سيتم تطويره على طريق الملك سلمان بمدينة الرياض، بجوار محطة ساب.

شركة دار الماجد العقارية تمتلك حقًا اختياريًا للاكتتاب النقدي

أوضحت الشركة أن الأرض البالغة مساحتها 8087.96 م² ستُقدَّم كحصة عينية في الصندوق بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وبقيمة تقديرية تقارب 259 مليون ريال، كما تمتلك شركة دار الماجد العقارية حقًا اختياريًا للاكتتاب النقدي في وحدات الصندوق بما يصل إلى 50 مليون ريال.

وأضافت أنه حسب التقديرات الأولية لدراسة المشروع، فمن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو مليار ريال، وأن يشتمل المشروع على أكثر من 350 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مسطحات تجارية وإدارية ومكتبية تتجاوز مساحتها 20 ألف متر مربع، على أن تتضح بشكل أدق مع استكمال الدراسات الفنية وإصدار الرخص اللازمة.

الشركة ستحصل على 15% رسوم تطوير

وأشارت شركة الماجدية إلى أنها ستحصل على 15% رسوم تطوير، و25% حافز أداء، و2.5% سعي بيع، بالإضافة إلى عوائد الاستثمار في حال دخول الشركة بمبلغ 50 مليون ريال، متوقعة أن يظهر الأثر المالي بعد اكتمال الهيكلة النهائية للصندوق وبدء مراحل التطوير.

وذكرت أنه سيتم لاحقًا توقيع اتفاقية تطوير مستقلة بعد استكمال المتطلبات الخاصة بالحصة العينية وإجراءات الصندوق، مُشيرة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.