"الكيميائية" توقع عقدا لتوريد مواد عسكرية بـ 742 مليون ريال

وقعت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عبر إحدى وحداتها التابعة، عقد إطاري مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية لتوريد مواد عسكرية لمدة 5 أعوام بما يصل إلى 742 مليون ريال.

"الكيميائية" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن الشركة الكيميائية السعودية المحدودة التابعة لها، وقعت العقد لتوريد "ثلاثي نيتروتولوين"، بقيمة إطارية مبنية على أوامر الشراء الصادرة من الطرف الآخر بشكل دوري، استنادا إلى جداول الكميات السنوية المبدئية المتفق عليها، ويبلغ السقف الأعلى للاتفاقية لكامل الكميات 742 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

الشركة توقعت أن يكون الأثر المالي إيجابيا، والذي سينعكس على القوائم المالية لها بداية من الربع الرابع لعام 2026، موضحة أن عمليات التوريد ستبدأ مع انطلاق مرحلة التشغيل التجاري لخط الإنتاج، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

الشركة كانت قد حققت صافي ربح 87 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 6% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض مخصص الذمم المدينة التجارية ومصروفات التمويل، وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات، فيما سجلت إيرادات فصلية بقيمة 1.72 مليار ريال باتفاع 5% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع كميات المنتجات المباعة.

الكميائية التي تأسست في 1972، تعمل في صناعة المتفجرات المدنية وتمتلك 3 مصانع في كلا من الرياض وجدة والدمام ومستودعات توزيع في أبها، تمد السوق المحلي بالمواد الضرورية والمساندة لجميع عمليات التفجير المدني إضافة للتصدير خارج السعودية، حيث تبلغ قيمتها السوقية نحو 7 مليارات ريال.