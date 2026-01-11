"الكابلات السعودية" تحصل على قرض حسن بـ 108 ملايين ريال لسداد الدائنين والموظفين

حصلت شركة الكابلات السعودية، على قرض حسن دون فوائد بنحو 108 ملايين ريال من إبراهيم الراجحي لسداد صغار الدائنين والموظفين الحاليين والسابقين الذين وردت طلباتهم في القائمة الصادرة بقرار من المحكمة التجارية في جدة.

"الكابلات" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن القرض تم استلامه على 3 دفعات الأولى بـ 55.4 مليون ريال، والثانية 2.6 مليون، والثالثة 49.9 مليون، فيما سيتم السداد على 4 دفعات، الأولى 45 مليون ريال في 15 يناير الجاري، والثانية 10.4 مليون ريال في 1 مارس المقبل، والثالثة 2.6 مليون ريال في 3 مارس، والأخيرة 49.9 مليون في 3 مارس أيضا.

في حال عدم التزام "الكابلات السعودية" بسداد الدفعات خلال 3 أيام تقويمية من حلول أي من تواريخ الاستحقاق فتكون كافة الدفعات حالة في ذمة الشركة دون أي اعتبار لبقية تواريخ الاستحقاق الأخرى، وفقا للبيان الذي أوضح أن الضمانات كانت عبارة عن سندات لأمر بكامل المبلغ.

أشارت إلى موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تقسيط مستحقات الربوط الزكوية والإقرارات المستحقة على 9 سنوات بأقساط ربع سنوية متمثلة في 36 قسط، كما تم الوصول إلى تسوية مع بعض الدائنين وتخطط الشركة لسدادهم من متحصلات حقوق الأولوية ومن الصكوك التي تنوي إصدارها.

بينت الشركة أن ما تبقى من قائمة المطالبات الواردة في قرار المحكمة التجارية بلغ 468 مليون ريال غير شامل مطالبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تم جدولتها.