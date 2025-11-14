أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، توسيع نطاق خدمات الناقلة القطرية في السعودية، وذلك ضمن مشاركته في جلسة ضمن قمة TOURISE 2025 المنعقدة في الرياض.

وستطلق الخطوط الجوية القطرية، اعتباراً من 5 يناير 2026، ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة حائل (HAS)، لتصبح الوجهة السعودية رقم 13 التي تشغّل الناقلة القطرية رحلاتها الجوية اليها. كما ستعزز عدد رحلاتها الجوية إلى جدة والرياض من 6 إلى 7 رحلات يومياً.

وقال الرئيس التنفيذي، بدر محمد المير، "تشمل شبكة وجهاتنا الآن جميع الأقاليم الرئيسية في المملكة، حيث ربطت الناقلة القطرية على مدى الأشهر الـ 12 الماضية أكثر من 2.5 مليون مسافر في المملكة بشبكة وجهاتنا العالمية".

ويعزز التوسع الاستراتيجي النمو المستمر للخطوط الجوية القطرية والتزامها طويل الأمد اتجاه سوق السفر السعودي، ما يعكس تركيزها على توطيد الربط الإقليمي لتلبية الطلب الهائل من قبل المسافرين عبر قطاعات الأعمال والترفيه والسفر لأداء فرائض دينية.

وتعد إضافة الخطوط الجوية القطرية مساراً جديداً إلى مدينة حائل خطوةً ترسخ من خلالها تواجدها في المملكة لتشمل بذلك شبكة وجهاتها 13 وجهة حيث يتم تشغيل ما يزيد عن 150 رحلة أسبوعياً إليهم، ما يوفر للمسافرين في جميع أنحاء السعودية وصولاً سلساً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية.