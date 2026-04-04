الأربعاء, 1 أبريل 2026 | 13 شَوَّال 1447
الشركات

الفقير يتولى قيادة "سابك" مدفوعا بخبرة 3 عقود

الأربعاء 1 أبريل 2026 10:13 |1 دقائق قراءة
الدكتور فيصل الفقير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"

تولى الدكتور فيصل الفقير اليوم الأربعاء، منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بمقر الشركة الرئيس في العاصمة الرياض، بعد أن صدر قرار مجلس الإدارة بتعيينه في مارس الماضي خلفا للمهندس عبد الرحمن الفقيه.

يتمتع الدكتور الفقير بخبرات عملية وعلمية تمتد إلى أكثر من 3 عقود في قطاع الصناعة، جعلت منه قائدا بارزا وشخصية مميزة على الساحة الصناعية، حيث شغل قبل توليه المنصب.

قبل تولي منصبه الحالي، شغل الدكتور الفقير مناصب قيادية رفيعة، منها رئيس مجلس إدارة "أرلانكسيو" و "سامرف"، كما عين رئيسا تنفيذيا لشركة "صدارة" من أكتوبر 2017 وحتى نوفمبر 2022، وشغل منصب النائب الأعلى للرئيس لتحويل السوائل إلى كيميائيات في "أرامكو".

يذكر أن الدكتور الفقير يحمل درجتي الماجستير والدكتوراة في علوم وهندسة المواد من جامعة ولاية بنسلفانيا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

