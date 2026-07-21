تخطط الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية" لخفض رأسمالها إلى أقل من النصف قبل أن تعود لزادته عبر طرح أسهم حقوق أولوية.

الشركة قالت في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها قرر توصية الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتخفيض رأسمال بنسبة 56.8%، قبل أن يعود لزيادته.

يهدف المجلس من وراء الخطوة إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ يتجاوز 85 مليون ريال من ‏الخسائر المتراكمة.

سيتم خفض رأس المال المقترح عن طريق إلغاء أكثر من 8.5 مليون سهم، بما يعادل نحو 0.6 سهم لكل سهم مملوك.

الخفض سيصل برأسمال الشركة إلى 64.7 مليون ريال، مقارنة مع 150 مليونا حاليا.

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لا أثرا جوهريا أو سلبيا

لا تتوقع الشركة أي أثر جوهري سلبي على التزامات الشركة أو عملياتها أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي نتيجة تخفيض رأس المال، الذي إذا تمت الموافقة عليه سيكون في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

تخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة هيئة السوق المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

تم تعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" كمستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال وتقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على الموافقات اللازمة.

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الخطوة التالية.. معاودة زيادة رأس المال

أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 90 مليون ريال، بعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، لدعم المركز المالي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة التشغيلية والإستراتيجية.

ستكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

"وساطة كابيتال" ستكون كذلك المستشار المالي ومتعهد التغطية لعملية زيادة رأس المال وتقديم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على الموافقات.