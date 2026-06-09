الغويري لـ"الاقتصادية": تأجيل الطرح يعود للتوقيت رغم التغطية القوية

أكدت شركة مطلق الغويري للمقاولات لـ "الاقتصادية"، تأجيل المضي في عملية الطرح العام الأولي، وذلك بعد استكمال مرحلة بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة، رغم تحقيق الاكتتاب المؤسسي تغطية عدة مرات عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

الشركة أوضحت أن نتائج بناء سجل الأوامر عكست جودة أعمالها ومكانتها في السوق، إلى جانب الثقة بآفاق نموها المستقبلية، مشيرة إلى أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة متأنية لأهداف الشركة واستراتيجيتها، وبالتنسيق مع المساهمين البائعين، بهدف تقييم التوقيت الأنسب لاستكمال إجراءات الطرح مستقبلا.

"الغويري" كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية، ضمن خطوة وصفتها بأنها تمثل مرحلة طبيعية في مسيرتها الممتدة لنحو خمسة عقود.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي عمر الدلبحي، إن الشركة حققت نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الأول من 2026، حيث ارتفعت إيرادات العقود بنسبة 59% لتصل إلى 967 مليون ريال، فيما نما صافي الربح بنسبة 85% إلى 202 مليون ريال، مع استقرار هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 23%.

صورة

أكدت أن قرار تأجيل الطرح لا يترتب عليه أي تأثير على أعمالها التشغيلية أو علاقاتها مع العملاء، كما لن يؤثر على تنفيذ المشاريع القائمة أو أولوياتها الاستراتيجية، مشددة على أن مركزها المالي القوي يمكنها من مواصلة تنفيذ مشاريعها والوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية في مختلف مناطق المملكة.

كان من المقرر أن يشمل الطرح بيع 240 مليون سهم عادي في السوق الرئيسية التابعة ـتداول السعودية، تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، على أن يتم بيع أسهم الطرح من قبل عدد من المساهمين الحاليين.

جددت الشركة التزامها بمواصلة دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية والتنموية، بما ينسجم مع وتيرة التحول الاقتصادي.