وقعت الشركة العقارية السعودية "العقارية" اتفاقية إطارية مع شركة إكسبو 2030 الرياض لتنفيذ الأعمال الأولية لمشروع إكسبو 2030 الرياض، وذلك من خلال شركة "بنية" التابعة لها.

وبحسب بيان للشركة على "تداول" اليوم، تم توقيع الاتفاقية الخميس الماضي، بهدف تنفيذ أعمال هدم، وحفر وردم، وإنشاء المرافق اللوجستية لدعم الانطلاقة الأولية للمشروع.

تمتد مدة هذه الاتفاقية لأربع سنوات، وتشارك فيها جهات ذات علاقة مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ، حيث إن الأثر المالي للمشروع سيتم تحديده بناءً على حجم الأعمال المسندة.

تمتلك الشركة العقارية السعودية 60% من شركة "بنيه" المتخصصة في تطوير البنية التحتية، والتي تختص في تنفيذ مشاريع متنوعة مثل إنشاء الطرق والجسور، وتمديد شبكات النفط والغاز، إلى جانب مشاريع الصرف الصحي والموانئ.