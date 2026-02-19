"العقارية" تؤجر مجمعا سكنيا في سفارات الرياض بـ 1.2 مليار ريال

وقعت الشركة العقارية السعودية، عقد عن تأجير مجمع الريف السكني الكائن بالحي الدبلوماسي في مدينة الرياض ، مع شركة "أمسا فيو" للشقق الفندقية، مقابل 1.2 مليار ريال لمدة 20 عاما.

"العقارية" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن قيمة تأجير المجمع الكائن بالحي الدبلوماسي "غير شاملة ضريبة القيمة المضافة"، حيث يحوي المجمع 240 وحدة سكنية، منها 176 شقة و64 فيلا و تاون هاوس، إضافة إلى معرض تجاري.

الشركة بينت أن تأجير الأصول يمثل الجزء الرئيسي من أعمال العقارية، متوقعة أن ينمي عملياتها وأرباحها، ويرجح أن يبدأ الأثر المالي للصفقة من الرابع الرابع لـ 2026.

"العقارية" التي تأسست 1977 في تعمل في أنشطة المقاولات والعقارات داخل وخارج السعودية، حيث بلغت قيمتها السوقية اليوم 5.5 مليار ريال.