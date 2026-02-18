"العربي للطاقة" يغلق تمويلا لـ"كويت إنرجي – البصرة" بـ 346 مليون دولار

قاد الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية متعددة الأطراف، إغلاق تسهيل تمويلي قائم على الاحتياطيات، بقيمة 346 مليون دولار، لمصلحة شركة "كويت إنرجي – البصرة المحدودة"، مشغّل الرقعة 9 (حقل الفيحاء) في جنوب العراق.

يؤمّن هذا التسهيل التمويلي لشركة "كويت إنرجي – البصرة المحدودة"، الدعم اللازم لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة من توسعة وتطوير الرقعة 9، بما يمكّن من مواصلة أعمال الحفر، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، كما يسهم في زيادة إنتاج العراق، ودعم جهوده المستمرة لتعزيز قطاع الطاقة الوطني.

"كويت إنرجي – البصرة المحدودة" شركة مملوكة بالكامل لمجموعة "يونايتد إنرجي المحدودة"، شركة الطاقة العالمية المتكاملة المدرجة في بورصة هونج كونج.

الصندوق اضطلع بدور المنظم الرئيسي المفوض الأوّلي في 2024، وبنك هيكلة الصفقة، وقاد العملية منذ مراحلها الأولى وحتى الإغلاق المالي، فيما انضمّ كل من "بيت التمويل الكويتي" ش.م.ب. (م) (فرع مركز دبي المالي العالمي)، و"ترافيجورا المحدودة"، خلال مرحلة التسنيد، بصفتهما منسقين رئيسيين مفوّضين.

رئيس تمويل الشركات في الصندوق العربي للطاقة نيكولا تيفينو، قال: "يظهر هذا الإغلاق الناجح قدرة الصندوق العربي للطاقة على هيكلة وقيادة حلول تمويل متقدمة تستند إلى احتياجات تشغيلية فعلية وفهم عميق لأساسيات مشاريع قطاع التنقيب والإنتاج. كما أننا نفخر بشراكتنا مع مجموعة يونايتد إنرجي، وبيت التمويل الكويتي، وترافيجورا، لدعم التوسع المستمر في الرقعة 9، والإسهام في تعزيز منظومة الطاقة في العراق".

يُعدّ حقل الفيحاء أحد الأصول الإستراتيجية في قطاع التنقيب، لما يتمتع به من آفاق إنتاج طويلة الأجل في العراق، ومحركاً رئيسياً لأمن الطاقة على المدى البعيد. وسيواصل الصندوق التزامه الراسخ بدعم التنمية المستدامة لقطاعات الطاقة الوطنية في الدول الأعضاء وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يعد الصندوق العربي للطاقة (الصندوق) مؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات أثر إيجابي، تعمل في قطاعي الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسعى إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، من خلال الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.