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الشركات

"العربية" توقع عقدا لتقديم خدمات إعلانية بـ 336 مليون ريال سنويا

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 9 يونيو 2026 9:41 |2 دقائق قراءة
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"العربية" توقع عقدا لتقديم خدمات إعلانية بـ 336 مليون ريال سنويالوحات إعلانية لـ "العربية للتعهدات الفنية" في بوليفارد الرياض

وقعت الشركة العربية للتعهدات الفنية، عقد مع "موجة العصر" للدعاية والإعلان، لتقديم خدمات إعلانية بصورة غير حصرية لمدة 3 سنوات.

"العربية" قالت في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن متوسط القيمة السنوية للعقد يبلغ 336.5 مليون ريال "غير شاملة ضريبة القيمة المضافة"، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي للعقد ابتداء من الربع الثاني للعام 2026.

الشركة بينت أن العقد يأتي ضمن جهودها لتوسيع نطاق أعمالها في قطاع الإعلانات الخارجية وتعزيز حضورها في المواقع الحيوية، بما يسهم في دعم انتشار الحلول الإعلانية، وخدمة المعلنين، ووكالات الدعاية والإعلان.

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العقد يتضمن تسويق وبيع الإعلانات والحملات الإعلانية على اللوحات الدعائية والإعلانية الخارجية القائمة، والتي تشمل شبكة لوحات من نوع ميجا كوم، وسوبر ميجا كوم، وموبي، وسوبر موبي، في 4 مدن وهي: جدة، وعرعر، وجازان، وحائل، وذلك وفقا لأحكام وشروط العقد والأنظمة المعمول بها.

أشارت إلى أن الجهة المتعاقد معها تعتبر طرفا ذا علاقة نظرا للملكية غير المباشرة للشركة في "موجة العصر" عبر صندوق استثماري، وقد تم إبرام الاتفاقية على أسس تجارية بحتة ووفق شروط ومعايير السوق المعتادة دون أي مزايا تفضيلية.

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الشركة كانت قد سجلت تراجعا بنحو 95% في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 8.8 مليون ريال، جراء ارتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 22% إلى 415.7 مليون ريال، نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة ما انعكس على مستويات الإنفاق الإعلاني.

"العربية" التي تأسست في 1983، تعد رائدة في قطاع الإعلانات عبر إقامة وتشغيل واستثمار اللوحات الإعلانية بها في جميع المناطق السعودية، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 5.1 مليار ريال، حيث تملك فيها مجموعة المهندس القابضة حصة 50% من رأسمالها، فيما تملك مجموعة إم بي سي حصة 15%.

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