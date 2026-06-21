"العربية" تدير الإعلانات في 18 مطارا سعوديا بـ 120 مليون ريال

وقعت الشركة العربية للتعهدات الفنية عدة عقود مع شركة تجمع مطارات الثاني، لفرصة الإعلانات في 18 مطارا في مختلف أنحاء السعودية لمدة 10 سنوات.

"العربية" أوضحت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن قيمة العقد ستكون عبر المشاركة في الإيرادات الناتجة عن المشروع أو الحد الأدنى المضمون والبالغ 120.4 مليون لإجمالي مدة العقود، "غير شامل ضريبة القيمة المضافة"، أيهما أعلى، متوقعة أن يظهر الأثر المالي ابتداء من الربع الثالث من العام المالي 2026.

العقود تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة جميع أنواع اللوحات الإعلانية بأحدث التقنيات كالشاشات الرقمية والتفاعلية والنوعية، في جميع المواقع داخل الصالات، والمواقع الخارجية الواقعة ضمن حدود مطارات القصيم، والدوادمي، ووادي الدواسر، والطائف، وينبع، والباحة، والعلا، والجوف، والقريات، وتبوك، وحائل، ورفحاء، وعرعر، وشرورة، وبيشة، وجازان، ونجران، وطريف.

الشركة بينت أن هذه العقود تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها في قطاع الإعلانات داخل المطارات، لتوسيع شبكتها الإعلانية في أبرز المرافق الوطنية، ويأتي ذلك امتدادا للتقدم الذي حققته "العربية" بعد توقيع عقد الإعلانات في مطاري الرياض والمدينة المنورة.

الشركة كانت قد سجلت تراجعا بنحو 95% في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 8.8 مليون ريال، جراء ارتفاع تكاليف التشغيل، إضافة إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 22% إلى 415.7 مليون ريال، نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة ما انعكس على مستويات الإنفاق الإعلاني.

"العربية" التي تأسست في 1983، تعد رائدة في قطاع الإعلانات عبر إقامة وتشغيل واستثمار اللوحات الإعلانية بها في جميع المناطق السعودية، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 5.1 مليار ريال، حيث تملك فيها مجموعة المهندس القابضة حصة 50% من رأسمالها، فيما تملك مجموعة إم بي سي حصة 15%.