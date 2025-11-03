وقعت الشركة العالمية للصناعات البحرية اليوم اتفاقية مع شركة أرو لبناء منصة حفر بحرية جديدة في السعودية تحمل اسم” المملكة 4"، ما يسهم في تعزيز مجال الصناعات البحرية محليا وفقا لبيان الشركة.

توقيع الاتفاقية جاء خلال أعمال المؤتمر السعودي البحري واللوجستي في الدمام، إذ تسعى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين بجانب إسهامها في توسيع أعمال شركة أرو في المياه الإقليمية السعودية.

من جهته قال عبدالحميد الدغيثر، رئيس مجلس إدارة شركة أرو: "تستمر شراكتنا مع الشركة العالمية للصناعات البحرية في النمو من خلال بناء منصة (المملكة 4)، حيث يدعم المشروع المحتوى المحلي وإدخال قدرات ومهارات جديدة إلى للصناعة البحرية العالمية، ما يعزز التنوع الاقتصادي ويترك أثراً دائماً في قطاع الصناعة والمجتمع المحلي"

وائل الجعفري، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية يرى أن بدء بناء المنصة دليل على قوة الشراكة بين الجانبين ويبرز التزاما إستراتيجيا ببناء قدرات بحرية عالمية داخل السعودية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في تطوير سلسلة إمداد بحرية قوية، ويعزز ريادة السعودية العالمية في هذا القطاع ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030."

6 منصات حفر بحرية و25 سفينة دعم بحرية

المنشأة البحرية للشركة العالمية للصناعات البحرية، تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع في رأس الخير، تتيح بناء ما يصل إلى 6 منصات حفر بحرية، و25 سفينة دعم بحرية، و18 سفينة تجارية كبيرة سنويًا بما في ذلك ناقلات المواد الكيميائية، والناقلات العامة، وناقلات المنتجات، وناقلات النفط الخام العملاقة جدًا (VLCCs). كما ستتمكن الشركة من تقديم خدمات الصيانة والإصلاح لما يصل إلى 250 سفينة و15 منصة حفر سنويًا.

مشروع بناء "المملكة 4" يأتي في أعقاب شراكة بين شركة أرو والعالمية للصناعات البحرية لبناء منصة "المملكة 3"، وهي أول منصة حفر بحرية قابلة للرفع يتم بناؤها في السعودية.

قال عبدالله الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية: "يمثل مشروع المملكة 4 إنجازاً في مسيرتنا الهادفة لتعزيز الصناعات البحرية في المملكة، ومن خلال شراكتنا الممتدة مع شركة أرو ، نظل ملتزمين بتطوير الخبرات المحلية وبناء صناعة بحرية تنافس عالميًا".

بدوره أضاف محمد حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة أرو أن المشروع مبني على الزخم الذي تم تحقيقه في نجاحات سابقة ويعكس رؤية شركة أرو طويلة الأمد لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا، والتميز التشغيلي، والنمو المستدام بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030."

وتُمهد هذه الشراكة المستمرة الطريق لتحقيق تقدم مستدام وتميز في قطاع الصناعات البحرية الناشئة في المملكة، وتضع السعودية في مركز متقدم في قطاع الصناعات البحرية على مستوى العالم.