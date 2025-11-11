الشرق أول شركة تحصد جائزة "الإعلام للعام" من تيلي العالمية للعام الثالث

حصدت الشرق لقب "شركة الإعلام للعام 2026" ضمن الدورة الـ47 من جوائز تيلي العالمية (Telly Awards)، في إنجاز يرسخ حضورها العالمي للعام الثالث على التوالي، ضمن واحدة من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في تكريم التميز في صناعة المحتوى المرئي والتلفزيوني عبر مختلف المنصات، لتكون أول شركة تتربع على عرش الفائزين لـ 3 سنوات في تاريخ الجائزة الذي يمتد لنصف قرن من الزمن.

في منافسة ضمت كبرى المؤسسات والشبكات الإعلامية العالمية مثل باراماونت، ديزني، وغيرها، حصدت الشرق 151 جائزة ضمن فئات متعددة، بينها 10 ذهبية، و60 فضية، و66 برونزية، إضافة إلى 15 جائزة ضمن فئة "People’s Telly"، في تأكيد على قدرة الشبكة المستمرة على تقديم صحافة مؤثرة وتجارب سرد ومحتوى عبر مختلف المنصات.

امتد هذا التقدير إلى فئات متنوعة تجاوزت المحتوى الترويجي والإبداعي، ، ليشمل أيضا البرامج، والفيديو الرقمي، والأفلام والأعمال القصيرة، بما يعكس تنامي مكتبة الشرق من الصحافة الفريدة والمحتوى الأصلي، والسرد الوثائقي، والتجارب المطوّرة عبر صيغ ومنصات متعددة.

في تعليقه على هذا الإنجاز، قال مدير عام الشرق للأخبار الدكتور نبيل الخطيب "نفخر بحصول الشرق على جائزة شركة الإعلام للعام من جوائز تيلي العالمية للعام الثالث، ويعكس هذا الإنجاز حجم الإبداع والتفاني وروح التعاون التي تتميز بها فرق العمل في الشرق، والتي تواصل تطوير أساليب للسرد الإعلامي والتفاعل مع الجمهور عبر مختلف المنصات"، مضيفا "يشكل التكريم تأكيدا جديدا على التزامنا بتقديم صحافة مؤثرة وتجارب محتوى تواكب تطلعات الجمهور العربي واهتماماته المتجددة".

كما شهدت جوائز هذا العام فوز برنامج "البعد الرابع" بالجائزة الذهبية في فئة "استخدام تقنيات التصيير اللحظي" (Use of Real-Time Rendering)، تقديرا لتوظيفه التقنيات الغامرة والذكاء الاصطناعي ضمن بيئات الإنتاج وغرف الأخبار.

فيما قال مدير إدارة العلامة التجارية والخدمات الإبداعية في "الشرق" ستيفن تشيك "فوز الشرق بجائزة للعام للمرة الثالثة يعكس الثقافة التي نواصل بناءها داخل الشرق، القائمة على الإبداع والطموح والسعي المستمر لتطوير أساليب السرد الإعلامي عبر مختلف المنصات، ويعكس هذا الإنجاز شغف وموهبة فرق العمل في الشرق، التي تواصل دفع الحدود ورفع سقف التميز يوما بعد يوم".

كما حصدت الشرق 10 جوائز ذهبية عن أعمال وإنتاجات شملت "مسكون ومدينة" الشرق ديسكفري "فئة الرعب"، و"حاجوج : أوتار للروح" "فئة الثقافة وأسلوب الحياة"، "11 سبتمبر" الشرق الوثائقية فئة "الأفلام والأعمال القصيرة - وسائل التواصل الاجتماعي"، "حرب 6 أكتوبر" الشرق الوثائقية فئة "الأفلام والأعمال القصيرة - وسائل التواصل الاجتماعي"، "الخرطوم فوق الجراح" الشرق الوثائقية فئة "المحتوى السياسي والتعليقي"، "البعد الرابع" الشرق للأخبار فئة "استخدام تقنيات التصيير اللحظي"، "أصل الحكاية" الشرق للأخبار فئة "المحتوى السياسي"، نفق ألاسكا روسيا "فئة المحتوى التفسيري".

أعمال الشرق الوثائقية والشرق ديسكفري شكلت حضورا بارزا ضمن الجوائز الذهبية هذا العام، بعد حصدها 6 جوائز عن أعمال وثائقية وتجارب سردية طويلة، في انعكاس لاستثمار الشبكة المستمر في المحتوى الوثائقي الأصلي والسرد متعدد المنصات.

في هذا السياق، قال المدير العام للشرق ديسكفري والشرق الوثائقية محمد اليوسي "يعكس هذا التقدير حجم العمل الذي تقوده فرق الشرق ديسكفري والشرق الوثائقية لتقديم محتوى أصلي وتجارب سردية تواكب اهتمامات الجمهور وتطرح قصصاً من المنطقة والعالم بمعايير إنتاج عالمية"، مضيفا "فوز أعمال وثائقية وسردية متعددة ضمن هذه الجوائز يؤكد أهمية الاستثمار المستمر في المحتوى والتجارب التي تجمع بين العمق التحريري والسرد البصري الحديث".

لجنة جوائز تيلي بقدرة أشادت الشرق على "تقديم سرد بصري وصحفي بمعايير عالمية عبر مختلف الصيغ والمنصات"، كما وصفت الشبكة بأنها "واحدة من أبرز الجهات الرائدة في صناعة المحتوى المرئي".

"شبكة الشرق" تعد إحدى أبرز المبادرات الإعلامية في المنطقة، وتشكل جزءا من المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الشبكة تضم باقة متنوعة من المنصات المتخصصة، ضمنها الشرق للأخبار : خدمة إخبارية عربية شاملة على مدار الساعة ومتعددة المنصات، تركز على الشؤون الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

- اقتصاد الشرق مع بلومبرغ: شراكة حصرية مع Bloomberg Media

- الشرق الوثائقية : محتوى سياسي واقتصادي عميق من إنتاج أصلي

- الشرق ديسكفري : تعاون طويل الأمد" مع "وارنر براذرز ديسكفري"

- الشرق بودكاست وراديو الشرق مع بلومبرغ : محتوى صوتي تحليلي متخصص

- الشرق NOW : منصة المشاهدة عند الطلب من "شبكة الشرق"

نالت "الشرق" منذ تأسيسها قبل أقل من 5 سنوات، أكثر من 400 جائزة دولية، وترسّخ حضورها الرقمي عبر أكثر من 75 مليون متابع نشط في مختلف المنصات الاجتماعية، مع مكاتب إقليمية ودولية في الرياض، دبي، القاهرة، واشنطن، وسنغافورة.