ارتفع حجم السيولة النقدية لدى شركة "بيركشاير هاثاواي" (Berkshire Hathaway) إلى 381.7 مليار دولار في الربع الثالث، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، بينما قفزت الأرباح التشغيلية للمجموعة الضخمة التي يرأسها الملياردير وارن بافيت بنسبة 34%.

الأرباح التشغيلية بلغت 13.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة أرباح اكتتابات التأمين، في فترة شهدت نشاطاً منخفضاً على نحو غير معتاد في التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وفق إفصاحات الشركة الصادرة يوم السبت.

بافيت يبيع أسهماً بقيمة 6.1 مليار دولار

باع بافيت أسهماً بقيمة 6.1 مليار دولار خلال الربع، وعلى الرغم من تراكم السيولة، تراجع صافي دخل الشركة من الاستثمارات بنسبة 13% إلى 3.2 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

"بيركشاير هاثاواي" تبيع نحو ثلث حصتها في "فيريساين"

وتحولت وحدتا التأمين الأولي وإعادة التأمين في الشركة لتسجيل أرباح اكتتاب قبل خصم الضرائب خلال الربع، بعد أن كانت تكبدت خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.

انخفاض أرباح "غايكو" وغياب لعمليات إعادة الشراء

تراجع الربح قبل الضريبة لشركة التأمين على السيارات التابعة للمجموعة "جيكو" (Geico) بنسبة 13% بسبب زيادة المطالبات، رغم استمرارها في إضافة عملاء جدد.

وللربع الخامس على التوالي، امتنعت الشركة عن إعادة شراء أسهمها، رغم تراجع سعر السهم بنحو 12% منذ إعلان بافت في مايو عزمه التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي بنهاية العام.

تحظى نتائج "بيركشاير هاثاواي" بمتابعة دقيقة، إذ إن مجموع أنشطتها -التي تشمل التأمين والسكك الحديدية والطاقة والتصنيع- تُعد مؤشراً لحالة الاقتصاد الأميركي.