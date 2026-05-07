"السوق المالية" السعودية توافق على خفض رأسمال "كيمانول" 77.8%

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، تخفيض رأس مالها من 674.51 مليون ريال إلى 150 مليون ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 67.45 مليون سهم إلى 15.0 مليون سهم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وبينت أن الشركة سوف تنشر تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.