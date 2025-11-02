أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية قرارين بالموافقة على قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمرَين ضد شركتي "سنام الأعمال للتجارة القابضة" و"عنوان الرياضة لخدمات الأعمال قابضة" وفقا لما أعلنته الهيئة اليوم الأحد.

كان أحد المستثمرين تقدم بطلب ضد شركة "سنام الأعمال للتجارة القابضة" بعد قيامها بحملة تسويقية عن طرح أسهم شركة سنام النمو لخدمات الأعمال القابضة التابعة لها "دون اتباعها الإجراءات النظامية الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة واكتتابه في تلك الأسهم بناء على ذلك".

المدعي طلب تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة وفسخ الاتفاقية المبرمة مع الشركة وإلزامها برد الأموال التي دفعها نتيجة اكتتابه.

قرار اللجنة الثاني جاء على خلفية تقدم أحد المستثمرين ضد شركة "عنوان الرياضة لخدمات الأعمال قابضة" نتيجة طرح أسهمها وقيامها بحملة تسويقية للاستثمار معها "دون اتباعها الإجراءات النظامية الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة واكتتابه بناء على ذلك".

طلب المدعي كذلك تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة وفسخ الاتفاقية المبرمة مع الشركة، وإلزامها برد الأموال التي دفعها نتيجة اكتتابه.

يحق لأي شخص اكتتب في أسهم "سنام النمو" و"عنوان الرياضة" التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعويين الجماعيتين خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان، بحسب الإفصاح المنشور على "تداول".