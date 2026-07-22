كشفت شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودية "تاسي"، عن تباين في نتائجها خلال الربع الثاني من العام الجاري المعلنة اليوم، حيث حققت "ينساب" قفزة في صافي دخلها بنسبة 482%، على عكس "سبكيم" اللتي سجلت تفاقما في خسائرها قاربت 250%، ولحقتها "كيان" بارتفاع خسائرها بنحو 36%.

"ينساب" استفادت من موقعها الإستراتيجي في ينبع على البحر الأحمر الذي جنبها الصراعات الجيوسياسية في مضيق هرمز، والذي تضررت منها سلاسل الإمداد، حيث قفز صافي أرباحها إلى 259 مليون ريال، مقارنة مع 44.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

في المقابل انعكس الأمر سلبا على "سبكيم" الواقعة في الجبيل على الخليج العربي، والتي خسرت 592 مليون ريال في الفصل الثاني، مواصلة تسجيل الخسائر للربع الخامس على التوالي، حيث أرجعت ذلك إلى انخفاض كميات المبيعات نتيجة استمرار تحديات سلاسل الإمداد، ما أدى إلى تراكم المخزون غير المباع، بجانب ارتفاع أسعار مواد اللقيم.

الأمر أيضا شمل "كيان" التي تقع في الجبيل أيضا، بعد تسجيلها خسارة صافية بلغت 673 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2026، أرجعت الشركة ارتفاع صافي الخسارة إلى زيادة متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب انخفاض الكميات المباعة خلال الفترة.