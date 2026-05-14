الرئيس التنفيذي لـ "سالك" لـ "الاقتصادية": طرح الشركة خلال 3 أعوام.. والاستحواذ على أولام الزراعية يعزز الأمن الغذائي في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك" سليمان الرميح، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن استحواذ الشركة على حصة إضافية في شركة «أولام الزراعية» يمثل استثمارًا إستراتيجيًا يهدف إلى تعزيز التكامل بين استثمارات سالك المحلية والدولية في قطاع الغذاء، بما يرفع من القيمة المضافة.

وأشار إلى أن "سالك" تستهدف تجهيز طرحها خلال عامين إلى 3 أعوام، سواء في السوق السعودية أو من خلال إدراج مشترك في أسواق أخرى، مؤكدا أن سالك، بوصفها شركة استثمارية، تركز على خلق القيمة وتعزيز استدامة الأعمال، موضحًا أن الهدف الحالي لا يتمثل في الطرح بحد ذاته، وإنما في تجهيز الشركة للطرح من النواحي التشغيلية والحوكمة.

جاء ذلك خلال رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة سالك المهندس عبدالرحمن الفضلي، في العاصمة الرياض اليوم، حفل "نحو آفاق جديدة للتأثير العالمي", الذي أقامته شركة سالك، بحضور عدد من كبار المسؤولين، والشركاء، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

رفع الحصة إلى 80 % باستثمار يبلغ 7 مليارات ريال

أوضح الرئيس التنفيذي، خلال حديثه على هامش توقيع صفقة الاستحواذ، أن رحلة الاستثمار في «أولام الزراعية» بدأت قبل نحو 3 أعوام عبر الاستحواذ على 35% من الشركة، فيما رفعت الصفقة الأخيرة حصة سالك إلى 80% باستثمار يقارب 7 مليارات ريال.

وأشار إلى أن الاستثمار يُعد نوعيًا لكونه يشكل حلقة وصل تربط مختلف استثمارات سالك المحلية والدولية، سواء من حيث مصادر الغذاء أو آليات توزيعه واستهلاكه داخل السعودية وعدد من الأسواق المستهدفة.

تكامل بين الاستثمارات العالمية والمحلية

وبيّن أن هناك تكاملًا كبيرًا بين استثمارات سالك في أوكرانيا وشركة «أولام الزراعية»، خاصة أن منطقة البحر الأسود تُعد من المناطق الإستراتيجية المستهدفة ضمن خطط الشركة للاستثمار الخارجي في القطاع الغذائي.

وأضاف أن التكامل يمتد كذلك إلى السوق المحلية، من خلال توريد السلع إلى شركة سابل وشركة الحبوب الوطنية المملوكتين لسالك، ومن ثم توزيعها على القطاع الخاص داخل السعودية، بما يسهم في توفير السلع الأساسية، وفي مقدمتها الحبوب المستخدمة كأعلاف للقطاع الحيواني، بأسعار تنافسية.

تقليص الوسطاء وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

أكد الرئيس التنفيذي أن نموذج العمل الذي تتبناه سالك يعتمد على تقليص حلقات الوساطة، عبر استيراد السلع مباشرة من مصادرها من خلال شركات مملوكة للمجموعة، ثم إيصالها إلى الشركات المحلية وصولًا إلى المستهلك النهائي بكفاءة عالية.

وأوضح أن النموذج يتيح للمصنعين والمستهلكين التركيز على تطوير سلاسل الإنتاج وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، بما يدعم استقرار الإمدادات ويعزز تنافسية السوق.

دعم منظومة الأمن الغذائي في السعودية

شدد الرئيس التنفيذي على أن مستهدفات سالك تتركز على تحقيق النمو والتوسع في كل ما يخدم منظومة الأعمال الغذائية في السعودية، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأكد أن الشركة تعتمد بشكل كبير على دور القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات الاحترازية والتحوطات التي تنفذها الجهات المعنية بالأمن الغذائي في السعودية، لمتابعة المخزونات الإستراتيجية وضمان توافر السلع الأساسية.

آليات دقيقة لإدارة المخزونات الإستراتيجية

وأوضح أن بعض السلع يمكن تخزينها لفترات طويلة تصل إلى عام كامل، إلا أن ذلك قد لا يكون مجديًا اقتصاديًا، ما استدعى وضع آليات دقيقة لإدارة المخزونات بصورة تحقق التوازن بين الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الآليات تمنح الأسواق قدرًا عاليًا من الطمأنينة والمرونة في مواجهة الأزمات الغذائية المحتملة، دون التسبب في أعباء إضافية أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار على القطاع الخاص والمستهلكين.

"سالك" ضمن أكبر 10 حبوب في العالم

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك سليمان الرميح، أن ما حققته سالك من تجاوزٍ لمستهدفاتها الإستراتيجية قبل 2030 يعكس نجاح رؤيتها في بناء منصة عالمية متكاملة للأغذية والزراعة، مشيرًا إلى أن دخولها ضمن أكبر 10 شركات في قطاع الحبوب عالميًا يجسد تنامي دورها في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي، بما يسهم في مواجهة المتغيرات العالمية ودعم الأمن الغذائي على المستويين المحلي والدولي.

مضاعفة الأصول لتتجاوز 30 مليار ريال

نجحت سالك خلال الأعوام الماضية، في تسريع تنفيذ مستهدفاتها الإستراتيجية، إذ ضاعفت قيمة أصولها 5 مرات لتتجاوز 30 مليار ريال، وحققت نموا تراكميا في الإيرادات بلغ 50%، ونموا تراكميا في الأرباح بلغ 20% خلال الأعوام الـ 5 الماضية، فيما تدير اليوم أكثر من 8% من تجارة الحبوب عالميًا.

استحواذ شركة سالك على شركة أولام الزراعية، شكل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، إذ رفعت قدراتها إلى أكثر من 50 مليون طن سنويًا عبر شبكة تشغيلية ولوجستية واسعة تمتد في أكثر من 30 دولة، بما يعزز الترابط بين استثمارات سالك المحلية والدولية ضمن منظومة إمداد متكاملة، ويرفع مستويات الجاهزية في مواجهة التحديات العالمية، ويرسخ مكانة السعودية في مشهد الغذاء العالمي.

تأسست الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في 2009 كشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للسعودية عبر الاستثمار في الزراعة والإنتاج الحيواني داخل السعودية وخارجها. تعمل الشركة في مجالات الحبوب والأعلاف واللحوم وسلاسل الإمداد الغذائية العالمية.

أما أولام الزراعية فهي شركة عالمية متخصصة في الأغذية والأعمال الزراعية، تنشط في تجارة السلع الزراعية ومعالجتها وتوريدها، وتشمل أعمالها الحبوب والأرز والأعلاف والزيوت النباتية. وتُعد من أبرز الشركات العالمية في سلاسل الإمداد الغذائي، وتمتلك “سالك” حصة مسيطرة فيها لتعزيز الأمن الغذائي السعودي.