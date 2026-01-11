الذكاء الاصطناعي يفرض معادلة جديدة.. لا وظيفة بلا مبرر

يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة فائقة، لدرجة أن المديرين التنفيذيين في الشركات لا يدركون تماماً قدراته وحدوده. لكنه دفعهم بالفعل إلى إعادة النظر في توظيف البشر.

قالت كاثي وود، مؤسسة شركة ”آرك إنفستمنت مانجمنت“ (Ark Investment Management)، في تصرحات للصحافة هذا الخريف: "نتبنى فلسفة إيلون ماسك: يجب تقديم مبررات مقنعة لضم أي فرد جديد إلى مؤسستنا“.

وقد اشترطت منصة التجارة الإلكترونية ”شوبيفاي“ (Shopify) منذ أشهر على المديرين الراغبين في التوظيف "إثبات سبب عدم قدرتهم على تحقيق أهدافهم باستخدام الذكاء الاصطناعي“.

وتحدث جيريمي بارنوم، المدير المالي لشركة ”جيه بي مورغان تشيس آند كو“، خلال مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح حديثاً، عن وجود "تحيز قوي" ضد توظيف مزيد من الأشخاص كلما رصد البنك حاجة جديدة. وأضاف: "نعلم أنه حتى وإن لم نتمكن دائماً من قياس ذلك بدقة، فإن للذكاء الاصطناعي بالتأكيد تأثيراً إيجابياً على الإنتاجية".

للناس ما لا يمكن إسناده إلى "تشات جي بي تي"

لا تواجه معظم الشركات منعاً شاملاً لإضافة موظفين، وما يزال كثير منها يعين موظفين ليشغلوا وظائف تُعتبر ضرورية للنمو، مثل الهندسة والمبيعات. لكن مع التسارع الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعيد الإدارة النظر بدقة في أي وظيفة يمكن إسنادها إلى أمثال ”تشات جي بي تي“، ومن ذلك الوظائف الابتدائية التي لطالما كانت مدرسةً درّبت الجيل المقبل من الموظفين. وعندما تقرر الشركات أن توظّف، يكون ذلك مصحوباً بمزيد من التعقيدات أما الموافقات على التوظيف فتكون قليلة.

قال بيتر ووكر، رئيس قسم التحليلات في ”كارتا“ (Carta)، وهي منصة تُتابع حصص الملكية في الشركات الناشئة: "إنهم لا يرفضون زيادة عدد الموظفين، لكنهم يحاولون التفكير ملياً في الأمر. الجميع يتساءل: ما الذي يمكن تحقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي؟".

لا يقتصر الأمر على مجرد التحكم في التكاليف. فالحد من عدد الموظفين يُجبر الموظفين الحاليين على الإبداع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف طرق جديدة لتعزيز الإنتاجية. وقد يجدون استخدامات لا يمكن حتى لأقسام تقنية المعلومات لديهم توقعها.

الذكاء الاصطناعي يصعّب استشراف الحاجة إلى موظفين

لكن طبيعة هذه التقنية سريعة التغيرات تجعل التخطيط طويل المدى للموظفين أمراً صعباً. حتى مع إعادة الشركات تصميم سير العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرات هذه التقنية تتطور باستمرار، كما تقول كاتي جورج، نائبة رئيس قسم تحويل القوى العاملة في شركة ”مايكروسوفت“.

قالت: "في الحقيقة، لم يكن أحد بارعاً في تخطيط القوى العاملة، وتزداد صعوبة هذا الأمر. يصعب التنبؤ بدقة بالوظائف التي ستظل موجودة حتى بعد عام من الآن".

إن التداعيات وخيمة بالنسبة للعاملين الجدد، وخاصة حديثي التخرج من الجامعات. فقدت الولايات المتحدة ما يقرب من 1.2 مليون وظيفة حتى نوفمبر، وفقاً لشركة ”تشالنجر، غراي آند كريسمس“ المتخصصة في إعادة توظيف الخريجين.

هذا أعلى عدد من إعلانات تسريح العمال خلال هذه الفترة منذ عام 2020. وكان الذكاء الاصطناعي أحد أهم الأسباب التي ذُكرت لتقليص الوظائف، إذ عُزي لهذه التقنية تسببها بفقدان عدد وظائف فاق بعشرات الآلاف ما تسببت به حالات الإفلاس العام الماضي.

إجراءات توظيف دقيقة

تقول كاميلا ماتياس مورايس، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة ”بريكس“ (Brex) المتخصصة في بطاقات ائتمان الشركات: "هناك وظائف لم تعد مطلوبة". وتضيف أن مديري خدمة العملاء يسعون للحصول على موافقة لتوظيف عدد أقل من الموظفين المبتدئين. ما تزال ”بريكس“ توظف بعض الموظفين المبتدئين، لكنها تسرّع تدريبهم ليكونوا جاهزين لشغل وظائف أكثر تقدماً في غضون ثلاثة أشهر.

يبرر بعض المديرين التنفيذيين، الذين تأثروا بشدة بالتسريحات الجماعية التي أعقبت موجة التوظيف الكبيرة خلال فترة الجائحة، أن التدقيق في قرارات التوظيف هو نوع من الحرص: فاليقظة الآن هي مفتاح تجنب تسريحات مستقبلية.

اعتمدت كايتلين كام، التي تقود فريق الموارد البشرية لدى منصة إدارة مساحات المكاتب ”إنفوي“ (Envoy) في سان فرانسيسكو، إجراءات أدق في تقييم طلبات التوظيف من المديرين، إذ باتت تطلب منهم حديثاً كتابة مذكرة توضح تفصيلاً جدوى ومعايير النجاح المحددة لكل وظيفة. وتقدّر أن هذه العملية تُطيل مدة التوظيف بنحو ثلاثة أسابيع.

في منصة ”دولينغو“ (Duolingo) لتعليم اللغات، تقول ديبكا بهاتاشاريا، رئيسة قسم الموارد البشرية لدى الشركة، إن الحل الأمثل أحياناً لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي الناشئة هو الاستعانة بمتعاقد من الخارج بدلاً من موظف بدوام كامل. أضافت: "لا يعني هذا أننا لن نزيد عدد الموظفين إن احتجنا لذلك، لكن دعونا نفكر ملياً في كيفية تبسيط الأمور".

من الاستراتيجيات الشائعة الأخرى التريث في التوظيف ومراقبة تطور التقنية. هذا ما يحدث في بعض أقسام شركة ”هبسبوت“ (HubSpot)، وفقاً لهيلين راسل، رئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة. بيّنت راسل أنه نظراً لكل هذه المتغيرات غير المعروفة، تحاول الشركة "كسب مزيد من الوقت لنرى ما الذي سيحدث“ وأحياناً يكون الحل الأمثل هو التريث قليلاً: "لننتظر قليلاً، ولنُعد تقييم الوضع بعد ثلاثة أشهر".

الروبوتات تهدّد العاملين في خدمة العملاء حول العالم

مع ذلك، فقد أدى التطور السريع للذكاء الاصطناعي إلى خلق حاجة ماسة لدور بشري لم يكن موجوداً من قبل: خبير متخصص داخل الشركة لتقييم كل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تعد بإعادة تعريف القطاع.

ابتكار جديد. في منصة مشاركة الملفات ”بوكس“ (Box) كلف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي آرون ليفي رئيس موظفيه بمتابعة كل جديد. قال: "في أي أسبوع، قد يحدث تطور ثوري يغير استراتيجيتك بالكامل. لذا، إذا لم يكن لديك شخص يتابع عن كثب جميع جوانب هذا القطاع حالياً، فأنت في وضع تنافسيٍّ ضعيف جداً".