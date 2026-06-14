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الشركات

"الدوائية" تجدد تسهيلات بـ 350 مليون وترفع ملكيتها في "عناية" إلى 63%

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 14 يونيو 2026 8:13 |1 دقائق قراءة
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"الدوائية" تجدد تسهيلات بـ 350 مليون وترفع ملكيتها في "عناية" إلى 63%

جددت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 350 مليون ريال.

"الدوائية" أوضحت في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تم رفعها كانت تبلغ 200 مليون ريال قبل التجديد، حيث تهدف الزيادة إلى تمويل رأس المال العامل، عبر تسهيلات تمتد إلى 9 أشهر.

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من جهة أخرى قررت الشركة رفع حصتها في ملكية "عناية" للمنتجات الطبية من 51 إلى 63% مقابل 45 مليون ريال، وذلك عبر شراء حصة من "أكسيندرا هيلث"، حيث يتوقع أن يظهر الأثر المالي في القوائم المالية اعتبارا من النصف الثاني لـ 2026.

"عناية" متخصصة في تصنيع المنتجات الطبية ذات الاستخدام الواحد، وتشمل العباءات الجراحية، ومعدات الوقاية الشخصية، والأطقم الجراحية، وإكسسوارات العناية بالجروح، كما تضم واحدة من أكبر وأحدث مرافق التعقيم في المنطقة.

الشركة المستحوذ على حصة فيها سجلت إيرادات بقيمة 237 مليون ريال العام الماضي، وصافي أرباح بلغ 45.4 مليون ريال، حيث تسعى "الدوائية" من هذه الصفقة، لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في تصنيع المنتجات الطبية.

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