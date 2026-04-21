"الدريس" للخدمات البترولية السعودية تربح 110 ملايين ريال في 3 أشهر

ارتفعت أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات السعودية إلى 110.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة قدرها 9%، مقارنة بأرباح 101.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم إن سبب الارتفاع في صافي الربح مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والايرادات الاخرى ونتائج الإستثمار في المشروع المشترك والاستثمار في الصكوك بالرغم من زيادة المصاريف البيعية والمصاريف العمومية والادارية واعباء التمويل ومصاريف الزكاة.

ومن بين الأسباب انخفاض اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

ارتفعت المبيعات إلى 6.8 مليار ريال بنسبة 17% على أساس سنوي، بدعم من الانتشار في عدد المحطات و زيادة عدد الشاحنات.

في حين تراجعت المبيعات بنسبة 0.6 % مقارنة بالربع السابق، نتيجة موسم رمضان والعيد رغم الانتشار في عدد المحطات و زيادة عدد الشاحنات.