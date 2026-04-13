الخطوط السعودية لـ"الاقتصادية": توفير خدمة الإنترنت المجاني على متن 70 طائرة





تعتزم مجموعة "السعودية" إطلاق خدمة الإنترنت المجاني للمسافرين على متن 67 طائرة من طراز إيه 320 ضيقة البدن، و3 طائرات إيه 330 عريضة البدن في ضمن المرحلة الأولى، فيما سيتم توفير هذه الخدمة على جميع طائرات الخطوط السعودية بنهاية 2027، وفقا لما كشفه لـ"الاقتصادية" مدير الاتصال المؤسسي في المجموعة عبدالله الشهراني.

كما أعلنت مجموعة نيو للفضاء التابعة لصندوق الاستثمارات العامة،عن اتفاقية مع الخطوط السعودية لاطلاق خدمة الإنترنت المجاني، وذلك من خلال تزويد أسطول المجموعة بأحدث حلول الاتصال بالإنترنت.

بموجب الشراكة، ستوفر الخطوط السعودية خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانا للمسافرين على متن رحلاتها لتصبح من أوائل شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقدم اتصالا واسع النطاق مجانا خلال الرحلات الجوية، وتعتمد الخدمة على منظومة NSG Skywaves، بتفعيل شبكة SES Open Orbits™ متعددة المدارات عبر شبكة وجهات السعودية العالمية.

المدير العام لمجموعة السعودية المهندس إبراهيم العمر قال "مع استمرار الخطوط السعودية في توسيع عملياتها والاستثمار في تحديث أسطولها، يظل تعزيز بنيتها التحتية الرقمية أولوية إستراتيجية"، مؤكدا أن الاتصال اليوم أصبح عنصرا أساسيا في تشكيل تجربة المسافرين، كما يشكل عاملا مهما يميز شركات الطيران في سوق شديدة التنافسية.

أضاف "تعزز هذه الشراكة منظومتنا الرقمية المتكاملة، بما يدعم قدرتنا التنافسية على المدى الطويل ويعزز نموّنا المستدام في قطاع طيران يزداد اتصالا وترابطا".

يذكر أن الخطوط السعودية تشهد أكبر استثمار في تاريخها لتطوير تجربة المسافرين، بدءًا من تحديث المقصورات بشكل شامل ووصولا إلى إطلاق خدمات رقمية من الجيل الجديد.

الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو للفضاء المهندس هيثم الفرج قال "بصفتنا إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، نقدم حلول اتصال متقدمة ذات طابع سيادي وعلى نطاق واسع"، مضيفًا أن قطاع الطيران يعد أولوية إستراتيجية لمجموعة نيو للفضاء، ويمثل هذا خطوة مهمة في توفير اتصال عالي السرعة للمسافرين في المملكة وحول العالم.

يدعم نشر منظومة NSG Skywaves® توفير قدرات اتصال واسعة النطاق عبر أسطول الخطوط السعودية، ويجمع هذا الحل شبكة SES Open Orbits™ متعددة المدارات وهوائي الاتصال الجوي المعتمد Thinkom Ka2517 IFC، المورّد من شركة Eclipse Global Connectivity، بما يوفر منصة اتصال موحّدة وقابلة للتوسع.

تعتمد بنية المدارات المفتوحة Open Orbits™التابعة لشركة إس إي إس SES على دمج أقمار صناعية ضمن مداري الأرض المتوسط (MEO) والأرض الثابت (GEO)، بما يضمن اتصالًا واسع النطاق بزمن استجابة منخفض وسعة نقل عالية مع تغطية عالمية، وتتولى شركة Eclipse Global Connectivity قيادة عمليات دمج المعدات واعتمادها على الطائرات التي سيتم تحديثها، وكذلك الطائرات الجديدة ضمن خطوط الإنتاج.

الشراكة تعزز مكانة السعودية في مجال تجارب الطيران الرقمية والاتصال عبر الأقمار الصناعية، والارتقاء بتجربة المسافرين، ويدعم طموح المملكة في بناء اقتصاد فضائي تنافسي على المستوى العالمي.