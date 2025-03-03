الخسائر المتراكمة لــ "تبوك الزراعية" تتجاوز 77% من رأس المال

بلغت الخسائر المتراكمة لشركة تبوك للتنمية الزراعية 77.41% من رأس المال الشركة، استنادا إلى القوائم المالية السنوية المنتهية في ديسمبر 2025.

"تبوك" أوضحت عبر بيان في " تداول " اليوم الأربعاء، أن سبب الخسائر المتراكمة البالغة 303.2 مليون ريال، يعود إلى تسجيل انخفاض في قيمة أصول حيوية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تكوين مخصصات ذمم مدينة.

الشركة أكدت التزامها بتطبيق المادة 132 من نظام الشركات، حيث سيقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال 60 يوما من تاريخ علم المجلس بالخسائر أي في موعد أقصاه 30 مايو المقبل.

أشارت إلى أنه يجب على الجمعية العامة غير العادية الاجتماع خلال 180 يوما من تاريخ علم المجلس بالخسائر أي في موعد أقصاه 27 سبتمبر المقبل، للنظر في استمرار الشركة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الخسائر أو حل الشركة.

مجلس الإدارة أوصى ببدء الإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 20% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

الشركة كانت قد أعلنت في أبريل الماضي بلوغ خسائرها المتراكمة 52.9% من رأس المال، وتم طلب عقد جمعية عامة غير عادية لتخفيض رأس المال وعقدت في ديسمبر الماضي، ولم تتم الموافقة على التخفيض.

"تبوك الزراعية" التي تأسست في 1983 تعمل في الإنتاج والتصنيع الزراعي وتسويقه، حيث تملك الشركة أكثر من 232 مليون ريال من الأصول الثابتة، وتشارك في عدة شركات وجمعيات سعودية، جعلت قيمتها السوقية تبلغ 288 مليون ريال، حيث أغلق سهمها في آخر جلسة عند 7.34 ريال.