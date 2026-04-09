افتتاح مصنع سعودي لعربات النقل الكهربائي خلال الربع الثالث

تجاوزت نسبة إنشاء مصنع شركة "الحلول النادرة" للنقل الكهربائي في مدينة سدير السعودية 80% على أن يتم افتتاحه خلال الربع الثالث من 2026، بحسب ما قالته لـ"الاقتصادية" الرئيسة التنفيذية للشركة ريم العماري.

وأشارت خلال حفل إطلاق شركة "العربة النادرة" هويتها وإستراتيجيتها الجديدة تحت مسمى "الحلول النادرة" إلى أن المصنع سيعزز التصنيع المحلي خاصة مع التوجه إلى تصنيع الهيكل داخل السعودية بعد أن كان التجميع يتم محليا منذ عام 2019.

تضم الشركة منتجات متنوعة من المركبات الكهربائية، مثل عربات الجولف والمركبات متعددة الاستخدامات والدراجات المتنقلة والحافلات الكهربائية، إضافة إلى خدمات صيانة شاملة.

وأوضحت أن الشركة تستهدف التوسع خارجيا عبر تصدير منتجاتها بدءا من دول الخليج ثم إلى إفريقيا وصولا إلى الأسواق العالمية في إطار خطط النمو.

أطلقت الشركة هويتها وإستراتيجيتها الجديدة في خطوة تظهر تحولها من نشاط قائم على الاستيراد والتوزيع إلى نموذج أعمال متكامل في قطاع التنقل الكهربائي، بحسب ريم العماري، مبينة أن الشركة بدأت عبر إستيراد وتوزيع العربات والخدمات الكهربائية قبل أن تنتقل إلى مرحلة إستراتيجية جديدة.

وقالت "انتقلنا من العربة النادرة إلى الحلول النادرة لنقدم 8 حلول متكاملة تشمل البيع والتأجير والتشغيل والصيانة وقطع الغيار وإدارة المواقف والبطاريات والاستشارات والنقل الذكي وأخيرا التصنيع".

وأكدت أن مشروع التصنيع يمثل أبرز محاور المرحلة الجديدة، مشيرة إلى أن العمل جار على إنشاء مصنع الشركة في مدينة سدير.

وذكرت أن الإستراتيجية تعتمد على تقديم حلول متكاملة للمشاريع الكبرى، لافتة إلى مشاركة الشركة في عدد من المشاريع من بينها مشاريع التنقل الداخلي في نيوم ومنشآت الضيافة والمطارات.

وأضافت أن المشروع بدأ كعمل تجاري عائلي قبل أن يحقق نموا ذاتيا مدفوعا بعوائد المشاريع، مبينة أن المصنع الجديد صمم بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف عربة سنويا مع توجه إلى رفع كفاءة الإنتاج.