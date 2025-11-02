الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

أعلنت شركة الحفر العربية أكبر شركات الحفر في السعودية من حيث حجم الأسطول، عن تلقيها إشعارات استئناف تشغيل لثلاثة من حفاراتها البرية المعلّقة، وذلك وفقًا لأسعار السوق اليومية السائدة. ومن المقرر أن تستأنف هذه الحفارات أعمالها خلال الربع الأول من عام 2026.

وأوضحت الشركة أن إعادة تشغيل هذه الحفارات ترفع نسبة الحفارات المعاد تشغيلها إلى 50% من إجمالي المنصات التي تم تعليقها سابقًا. ويأتي ذلك بالتزامن مع استئناف تشغيل حفارتين بحريتين كانت الشركة قد أعلنت عنهما في 30 أكتوبر 2025، إضافةً إلى بدء تنفيذ أول عقد دولي لها في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

توقعات بارتفاع تشغيل أسطول الشركة الكلي إلى 80%

وبناءً على هذه التطورات، توقعت الشركة أن ترتفع نسبة تشغيل أسطولها الكلي إلى نحو 80% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنسبة 73.8% في الربع الثالث من عام 2025، ما يعكس نمواً متسارعاً في أداء العمليات التشغيلية.

وأكدت "الحفر العربية" التزامها المستمر بالاستجابة بفعالية لفرص السوق المتغيرة، مع التركيز على تقديم حلول حفر متقدمة وآمنة وموثوقة مدعومة بالابتكار والتقنيات الحديثة. وأشارت الشركة إلى أن استدعاء الحفارات البحرية والبرية يمثل خطوة استراتيجية تعزز مسار نموها وتدعم طموحات المملكة في تطوير قطاع الطاقة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مشهد الطاقة الوطني والإقليمي

واختتمت الشركة بيانها بالتعبير عن شكرها لشركائها ومساهميها على ثقتهم المستمرة، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة الإسهام في تطوير مشهد الطاقة الوطني والإقليمي خلال المرحلة المقبلة.