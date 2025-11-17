الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
وقعت شركة الحفر العربية أربعة عقود تجديد مع شركة أرامكو بقيمة تتجاوز ملياري ريال سعودي، بحسب ما أوردته الشركة في بيان عبر تداول اليوم.

بموجب هذه التجديدات، تضيف الشركة 30 سنة تشغيلية جديدة إلى سجل أعمالها المستقبلي، ليرتفع إجماليه إلى 12.2 مليار ريال بحلول نهاية 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة.

وأكدت الحفر العربية، أن العقود الأربعة تشمل حفارات تنتهي عقودها خلال عامي 2025 و2026، حيث تمكّنت الشركة بذلك من استكمال تجديد جميع عقود الحفارات المقرر انتهاؤها في عام 2025، إضافةً إلى تجديد عقدين ينتهيان في 2026.

وأوضحت أن ثلاثة من العقود الأربعة تتعلق بمنصات حفر ضمن عمليات استئناف التشغيل التي أعلنت الشركة عنها مؤخراً.

تتراوح مدد العقود بين خمس وعشر سنوات

ووفقاً للشركة، فإن الأثر المالي لهذه العقود سيبدأ بالظهور على إيراداتها اعتباراً من الربع الأول من عام 2026، حيث تتراوح مدد العقود بين خمس وعشر سنوات، ما يعزز الاستقرار التشغيلي والمالي على المدى المتوسط والطويل.

ارتفاع معدل تشغيل منصات الشركة إلى 80%

في مقابلة سابقة مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، توقع غسان مرداد، الرئيس التنفيذي لـ"الحفر العربية"، ارتفاع معدل تشغيل منصات الشركة إلى 80% مع بداية الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ73% حالياً، على أن تصل المنصات البحرية إلى تشغيل كامل بنسبة 100% بدلاً من 67% حالياً.

وأوضح مرداد أن الشركة دخلت سوق حفارات الغاز غير التقليدية، ما أضاف نحو 600 مليون ريال إلى الإيرادات، وذلك تماشياً مع توسع "أرامكو السعودية" في مشاريع الغاز.

رفعت شركة أرامكو السعودية مستهدفها لنمو الطاقة الإنتاجية من غاز البيع من أكثر من 60% إلى نحو 80%، على أن تبدأ الزيادة في الإنتاج قريباً مع تشغيل حقل الجافورة ومعمل رأس تناجيب خلال الربع الرابع من عام 2025.

التعريفات
طاقةمنصات النفطالحفر العربية
