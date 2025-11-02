الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الشركات

تعمل شركة البحر الأحمر العالمية على زيادة رأسمالها بهدف خفض نسبة الخسائر المتراكمة في إطار جهود لإعادة الهيكلة المالية وتعزيز النمو والربحية، وفقا لما أعلنته اليوم الأحد في إفصاح نشر على "تداول".

تسعى الشركة للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون، لدعم مركزها المالي وإستراتيجيتها الهادفة إلى خفض التكاليف وزيادة الأرباح.

موافقة الجمعية العامة على جميع بنود زيادة رأس المال ستؤدي إلى إصدار أكثر من 18 مليون سهم عادي وزيادة رأس المال  302 مليون ريال إلى نحو 483 مليونا.

زيادة رأس المال هذه ستقود إلى انخفاض نسبة الخسائر المتراكمة من 97.7% إلى 61.2% من رأسمال الشركة بشكل مباشر، بحسب إجمالي الخسائر المتراكمة كما في القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري.

الزيادة تخفض الخسائر المتراكمة إلى 61.2%  

إصدار الشركة لجميع الأسهم المرتبطة بعملية تحويل الديون سينتج عنه علاوة إصدار بنحو 296 مليون ريال. ويعتزم مجلس الإدارة التوصية باستخدام كامل رصيد العلاوة لإطفاء ما تبقى من الخسائر المتراكمة بعد إتمام عملية زيادة رأس المال، رهنًا بإصدار تقرير مراجع الحسابات.

رهناً بموافقة الجمعية العامة للشركة، يفترض أن تنخفض نسبة الخسائر المتراكمة إلى 0% من رأسمال الشركة، بحسب إجمالي الخسائر المتراكمة كما في القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري.

تتوقع الشركة انعكاس هذا الشطب على قوائمها المالية لهذا العام.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية