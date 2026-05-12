الاعتراف بمكاسب يقفز بالأرباح الفصلية لـ "العقارية" بـــ 252%

قفزت أرباح الشركة العقارية السعودية بنحو 252% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 475 مليون ريال، مقارنة مع 135 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

"العقارية" عزت الارتفاع القوي عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، إلى الاعتراف بمكاسب إعادة قياس الاستثمار في "الرياض القابضة" بعد فقدان النفوذ المؤثر فيها، وذلك في ضوء زيادة رأس المال الشركة، ودخول شريك جديد مملوك بالكامل للشريك الرئيسي، ما نتج عنه انخفاض في نسبة ملكية "العقارية" وتصنيف الاستثمار المتبقي كاستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

من جهته تراجعت الإيرادات الفصلية بنسبة 49% إلى 320 مليون ريال، مقارنة مع 628 مليون ريال في الفصل الأول من 2025، وجاء ذلك نتيجة انخفاض إيرادات بيع العقارات بنسبة 86%، وذلك يعود إلى التخارج من بعض الأراضي المصنفة غير أساسية للشركة العام الماضي، إضافة إلى انخفاض إيرادات مشاريع البنية التحتية بنسبة 20%.

الشركة أعلنت اليوم أيضا في بيان منفصل، ترسية تنفيذ مشروع بورتا جدة بمدينة جدة (الحزمة الأولى) مع شركة مؤنس محمد الشايب للأعمال المدنية "موبكو" بقيمة 463 مليون ريال "غير شاملة ضريبة القيمة المضافة"، لإنشاء الهيكل الإنشائي لجميع عناصر المشروع بما فيها الفندق، والواجهات الخارجية، والأعمال الكهروميكانيكية، والساحات العامة مع المسطحات الخضراء.

"العقارية" التي تأسست في 1977، تعمل في التطوير العقاري وإدارة المجمعات السكنية والتجارية، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 5.5 مليار ريال، ويملك صندوق الاستثمارات العامة حصة 65% من رأسمالها.