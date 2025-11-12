الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية





من المقرر بدء تشغيل رحلات شركة الاتحاد للطيران الإماراتية المباشرة من أبوظبي إلى المدينة المنورة هذا الأسبوع، ما يلبي الطلب المتزايد من الحجاج والمسافرين من أنحاء العالم الباحثين عن رحلات سلسة إلى المدينة المقدسة، بحسب ما أعلنته الشركة.

وتُعد المدينة المنورة أحدث إضافة إلى عمليات الاتحاد للطيران في المملكة، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز المساهمين في حركة السفر من وإلى السعودية.

وستُشغّل الاتحاد 5 رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة عبر طائراتها من طراز "إيرباص A321"، ترتفع إلى 6 رحلات أسبوعياً لاحقاً هذا العام، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وستُشغّل الاتحاد، مع الرحلات إلى المدينة المنورة، 93 رحلة أسبوعياً إلى 5 مدن سعودية، بواقع 4 رحلات يومية إلى الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى 3 رحلات أسبوعية إلى القصيم.

الإعلان عن 31 وجهة جديدة خلال عام واحد

يأتي هذا التوسع ضمن إستراتيجية النمو لشركة الاتحاد للطيران، التي تشمل الإعلان عن 31 وجهة جديدة خلال عام واحد.

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وتجربة الضيوف في الاتحاد للطيران، ماجد المرزوقي، لـ "وام"، إن الاتحاد للطيران شهدت خلال 12 شهراً الماضية نمواً متسارعاً في شبكة وجهاتها، حيث أطلقت أكثر من 30 وجهة جديدة، وتستعد خلال العام المقبل لإطلاق أكثر من 15 وجهة أخرى تمتد عبر الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، من بينها وجهات موسمية مثل صلالة وكراكوف ومايوركا، ووجهات تعمل على مدى العام مثل باكو ودمشق.

أكد المرزوقي أن هذا التوسع في شبكة الاتحاد للطيران يظهر التزامها بدعم مكانة أبوظبي كمحور رئيسي لحركة الطيران العالمية، ويعزز قدرتها على ربط الشرق بالغرب بسهولة ومرونة عبر مطار زايد الدولي.

وأشار إلى أن الوجهات الجديدة تسهم في تنويع شبكة الاتحاد للطيران واستقطاب مزيد من الزوار القادمين والمارين عبر أبوظبي، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية الرامية إلى استقطاب أكثر من 38 مليون زائر إلى العاصمة بحلول عام 2030.