كرّم وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، البنك السعودي الأول لدوره في تمويل ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية لعام 2024، وذلك خلال الحفل الختامي لملتقى "بيبان 2025" الذي تمت إقامتُه تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".

ويوضح هذا التكريم استراتيجية البنك في تمكين روّاد الأعمال وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما يبرز التزام البنك بترسيخ دوره كشريك مالي رئيسي في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهّل على المنشآت الوصول إلى التمويل وتنمية أعمالها.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في "الأول"، ياسر البراك: "هذا التكريم يعكس التزام البنك المتواصل بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعتبر من أهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني، مضيفا لقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير حلول تمويلية متكاملة تستهدف تلبية احتياجات مختلف الفئات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل".

وأضاف البراك: "نؤمن في "الأول" بأن تمكين هذه المنشآت لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل منظومة متكاملة من الخدمات والشراكات التي تسهم في تعزيز استدامة أعمالها ونموها. ومن هذا المنطلق، واصلنا الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية مرنة وآمنة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جديدة للمشاريع الواعدة".