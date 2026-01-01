ارتفاع أرباح مصرف الراجحي 14% بدعم من دخل العمليات

سجل مصرف الراجحي أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو ملحوظ في دخل العمليات وارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، رغم الضغوط الناتجة عن زيادة مخصصات خسائر الائتمان والمصاريف التشغيلية.

بلغ صافي الربح نحو 6.75 مليار ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 14.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، في حين ارتفعت ربحية السهم إلى 1.59 ريال مقابل 1.41 ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب النتائج المالية للمصرف على "تداول" اليوم.

ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار

كما تجاوزت موجودات المصرف حاجز التريليون ريال لتصل إلى نحو 1.05 تريليون ريال، فيما بلغت الاستثمارات 173.1 مليار ريال، متراجعة 2.7 % على أساس سنوي.

وشهد إجمالي ربح العمليات نمواً بنسبة 14.4% ليصل إلى 10.53 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، إلى جانب زيادة رسوم الخدمات البنكية وعوائد تحويل العملات الأجنبية.

كما ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل إلى 12.27 مليار ريال بنمو 12.2%، فيما بلغ صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل 7.48 مليار ريال بزيادة قوية بلغت 20.7%.

في المقابل، سجلت العمولات الخاصة من الاستثمارات أداءً أكثر استقراراً، حيث بلغ إجمالي دخلها 2.24 مليار ريال بنمو طفيف، بينما ارتفع صافي دخلها إلى 925 مليون ريال بنسبة 2.7%، ما يعكس توازناً في مصادر الدخل بين التمويل والاستثمار.

وعلى صعيد المصروفات، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 18.2%، نتيجة زيادة المصاريف الإدارية ورواتب الموظفين، إلى جانب ارتفاع مخصص خسائر الائتمان إلى 631 مليون ريال مقارنة بـ525 مليون ريال في العام السابق، بزيادة بلغت 20.2%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإضافات إلى المخصصات رغم تحسن جزئي في استرداد التمويلات المشطوبة.

انخفاض المصروفات التشغيلية

أما على أساس ربعي، فقد واصل المصرف تحقيق نمو معتدل، حيث ارتفع صافي الربح بدعم زيادة طفيفة في دخل العمليات بنسبة 1.1%، مدفوعاً بتحسن صافي دخل التمويل ورسوم الخدمات البنكية، رغم تراجع دخل العمليات الأخرى وتحويل العملات الأجنبية. كما ساهم انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 6.6% في دعم الربحية، بالرغم من ارتفاع طفيف في مخصص خسائر الائتمان.

وفيما يتعلق بدخل العمولات الخاصة مقارنة بالربع السابق، فقد سجل صافي الدخل من التمويل والاستثمار نمواً محدوداً بنسبة 3.1%، متأثراً بانخفاض كل من إجمالي الدخل والعوائد على التمويل والاستثمار، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو مقارنة بالفترات السابقة.