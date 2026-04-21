ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي 6.6% بدعم من زيادة صافي الدخل

سجل البنك الأهلي السعودي ارتفاعاً في صافي أرباحه خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 6.42 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 6.6% مقارنة بأرباح بلغت 6.02 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2025، بحسب النتائج المالية للبنك على "تداول" اليوم.

تحسن محدود في دخل العمليات

يعود سبب ارتفاع الأرباح إلى زيادة صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية.

ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3.4% ليبلغ 7.50 مليار ريال، فيما سجل إجمالي دخل العمليات نمواً طفيفاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 9.65 مليار ريال، ما يشير إلى وتيرة نمو حذرة في الإيرادات التشغيلية.

ارتفعت ربحية السهم إلى 1.04 ريال مقارنة بـ0.96 ريال في الفترة المماثلة، من العام الماضي، ما يعكس تحسناً في العوائد للمساهمين.

التمويل والاستثمار يدعمان الأداء

أرجع البنك نمو دخل العمولات الخاصة إلى ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 3.1% ليصل إلى 14.8 مليار ريال، مدفوعاً بزيادة دخل محفظة التمويل بنسبة 4.4%، ما يؤكد استمرار قوة النشاط التمويلي.

ساهم تراجع إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية بنسبة 19.4% في دعم النتائج، مدفوعاً بانخفاض تكاليف الإيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11%، إضافة إلى تراجع مصاريف الإهلاك والإطفاء بنسبة 10.4%. كما سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال.

أداء ربعي مدفوع بخفض التكاليف

على أساس ربعي، جاء تحسن الأرباح نتيجة انخفاض مصاريف العمليات التشغيلية بنسبة 21.5%، إلى جانب تراجع صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 161.4%، وذلك رغم انخفاض الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 5.8%.

نمو في الأصول والودائع والقروض

أظهرت النتائج ارتفاع الموجودات إلى 1.23 تريليون ريال بنسبة 4.9%، كما زادت ودائع العملاء بنسبة 6.2% لتصل إلى 665.5 مليار ريال، فيما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 3.7% لتبلغ 732.7 مليار ريال.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.5% مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2025 وذلك حصيلة لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 0.5% نتيجة الارتفاع في محفظة تمويل الأفراد بنسبة 1.6% معتمدة بشكل اساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بنسبة 1.2% بالإضافة إلى الارتفاع في محفظة التمويل الشخصي بنسبة 1.8% و كان هذا مقترنًا بارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 1.0%.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.6% خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2025.