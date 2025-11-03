الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
أعلنت شركة أكوا باور السعودية، العاملة في مجال الطاقة، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 13% خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 371 مليون ريال، مقارنةً بـ 328 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لبيان الشركة المنشور على موقع تداول اليوم الاثنين.

وأرجعت الشركة هذا النمو في الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التمويلية وانخفاض تكاليف التطوير خلال الفترة، ما أسهم في تعزيز الأداء المالي للشركة على الرغم من تراجع الربح التشغيلي.

وأظهرت النتائج أن الربح التشغيلي للشركة بلغ 557.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2025، مقابل 976.2 مليون ريال في الربع ذاته من العام السابق، بانخفاض قدره 42%. كما بلغت ربحية السهم 1.71 ريال مقارنةً بـ 1.7 ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعقب الإعلان عن الأرباح والإيردات تراجع سهم أكواباور في بداية تعاملات اليوم بنحو 5.3٪ دون التوقعات خلال الربع الثالث.

تُعد شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) من الشركات السعودية الرائدة في تطوير وتشغيل مشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه داخل السعودية وخارجها، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض. تأسست الشركة في 2004، وتعمل في أكثر من 12 دولة حول العالم، وتمتلك محفظة متنوعة تشمل مشروعات الطاقة المتجددة، والطاقة التقليدية، وتحلية المياه.

