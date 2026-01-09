إيرادات "TSMC" ترتفع 20% في الربع الرابع متجاوزة التوقعات





تجاوزت إيرادات شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) التقديرات، ما عزز الآمال حيال استمرار الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، رغم التحذيرات من احتمال تشكّل فقاعة داخل القطاع.

ذكرت الشركة، المعروفة اختصاراً "TSMC" والتي تعد المورد الرئيسي لرقائق "إنفيديا" (Nvidia)، أن إيرادات الربع المنتهي في ديسمبر ارتفعت بنحو 20% لتصل إلى 1.05 تريليون دولار تايواني (33.1 مليار دولار)، وفقاً لحسابات مستندة إلى البيانات الشهرية. يأتي ذلك مقارنةً بمتوسط توقعات بلغ 1.02 تريليون دولار تايواني.

أبدى مسؤولو شركة "إنفيديا" هذا الأسبوع تفاؤلهم بتحسن آفاق إيرادات، مدعوماً بالطلب المتزايد على رقائق مراكز البيانات، ما بدد المخاوف من تجاوز وتيرة تشييد البنية التحتية لمعدلات تبني الذكاء الاصطناعي.

وربما تكون "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج"، وهي شركة رائدة في تصنيع رقائق "أبل"، قد استفادت أيضاً من المبيعات القوية لهاتف "أيفون 17" الذي أُطلق في سبتمبر.

طفرة الذكاء الاصطناعي

برزت "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" كأحد أكبر الرابحين من طفرة الذكاء الاصطناعي التي أعقبت إطلاق تطبيق "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، مستفيدة من دورها المحوري في تصنيع المسرعات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق، تنفق شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة، من "مايكروسوفت" إلى "ميتا بلاتفورمز"، ما يزيد على تريليون دولار مجتمعةً في مشروعات مراكز البيانات، سعياً للاستفادة من تنامي تبنّي الذكاء الاصطناعي. غير أن هذه الوتيرة أثارت مخاوف المستثمرين من احتمال تفوق الطاقة الاستيعابية على مستويات الاستخدام الفعلي.

كما تثير الطبيعة المتشابكة للعديد من ترتيبات مراكز البيانات، حيث تدور الاستثمارات والإنفاق بين "أوبن إيه آي" (OpenAI) وعدد محدود من شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصة، المخاوف في أوساط وول ستريت.

من المقرر أن تكشف "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" عن نتائجها الفصلية الكاملة الأسبوع المقبل، إلى جانب توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2026. وكانت الشركة قد استفادت العام الماضي من تسارع الطلبيات بعدما لجأ العملاء إلى تكديس الرقائق قبيل دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، فيما خصصت ما بين 40 و42 مليار دولار لخطط التوسع والتحديث خلال 2025.

ورفعت عدة شركات وساطة، من بينها "جيه بي مورجان تشيس"، مستهدفاتها السعرية لسهم "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" منذ بداية العام، استناداً إلى توقعات نمو قوي في الإيرادات وتحسن هوامش الربحية.