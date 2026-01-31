"إنفيديا" تعلق خطتها لاستثمار 100 مليار دولار في "أوبن إيه آي"

تعثرت مفاوضات شركة "إنفيديا" (Nvidia) بشأن استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI)، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، وهو ما يكشف عن خلاف محتمل بين اثنتين من أقوى الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي.

أفادت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على مجريات المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المفاوضات توقفت بعد أن أبدى عدد من المسؤولين داخل "إنفيديا" تحفظات تتعلق بالصفقة.

تُعدّ "أوبن إيه آي" الجهة المطوّرة لروبوت الدردشة الشهير "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، في حين تهيمن "إنفيديا" على سوق معالجات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تطوير مثل هذه البرمجيات.

اتفاق مبدئي بين "إنفيديا" و"أوبن إيه آي"

كانت الشركتان قد كشفتا في سبتمبر عن التوصل إلى اتفاق، أعلنتا بموجبه توقيع خطاب نوايا لإبرام صفقة استراتيجية. وكان من المخطط توجيه استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لدعم إنشاء مراكز بيانات جديدة وتطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تعتمد بشكل أساسي على مكونات من "إنفيديا". كما استهدفت الخطط توفير قدرة حوسبية تصل إلى 10 غيغاواط، بما يعادل ذروة الطلب على الكهرباء في مدينة نيويورك.

وفي تصريحات لـ"بلومبرغ" يوم الجمعة، قالت "إنفيديا": "كنا الشريك المفضل لشركة (أوبن إيه آي) على مدار السنوات العشر الماضية، ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً". ولم تُدلِ الشركة بأي تصريح حول سير المفاوضات.

في المقابل، لم يرد ممثل عن "أوبن إيه آي" على الفور على طلب للتعليق.

إعادة تقييم الشراكة

ذكرت "وول ستريت جورنال" أن الجانبين يعيدان حالياً تقييم ملامح الشراكة بينهما. فوفق أحد السيناريوهات المطروحة قد تستثمر "إنفيديا" عشرات المليارات من الدولارات ضمن جولة التمويل الحالية لشركة "أوبن إيه آي".

وتسعى "أوبن إيه آي" إلى جمع تمويلات تصل إلى 100 مليار دولار خلال هذه الجولة. في حين تخوض شركة "أمازون دوت كوم" (Amazon.com) محادثات لاستثمار 50 مليار دولار، إلى جانب توسيع اتفاق قائم يشمل بيع قدرات حوسبية للشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق ما أفادت به "بلومبرغ" يوم الخميس.

"أمازون" تبحث استثمار 50 مليار دولار في "أوبن إيه آي"

في السياق ذاته، أقدمت "إنفيديا" على تعزيز حضورها الاستثماري في قطاع الذكاء الاصطناعي. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت خططاً لضخ ملياري دولار إضافيين في شركة "كور ويف" (CoreWeave)، وهي شركة مزودة لخدمات الحوسبة السحابية وأحد عملائها.

أثارت مثل هذه الصفقات الدائرية، التي تستثمر بموجبها شركة ما في كيان آخر يشتري منتجاتها، مخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. غير أن الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، قلل من شأن هذه الانتقادات.

وعقب الإعلان عن صفقة "كور ويف"، قال هوانغ إن مثل هذه الاستثمارات لا تمثل سوى جزء ضئيل من إجمالي التمويلات التي ستحتاج الشركات إلى جمعها، مضيفاً أن "وصفها بصفقات دائرية هي فكرة سخيفة".