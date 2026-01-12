"إكسترا" لـ"الاقتصادية": 47.3% حصة التمويل من الأرباح ونستهدف محفظة بـ4 مليارات

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، محمد جلال، الدور الذي بات يلعبه قطاع التمويل الاستهلاكي في صياغة المشهد المالي للشركة، موضحاً أن القطاع رغم استحواذه على 10.3% من إجمالي المبيعات السنوية، إلا أنه يسهم بنسبة 47.3% من إجمالي صافي الأرباح.

حول الأداء المالي للربع الرابع، ذكر جلال لـ "الاقتصادية"، أن الأرباح شهدت نموا حقيقيا بنسبة 8.2% بعد استبعاد البنود غير المتكررة مدفوعة بالأداء القوي لقطاعي التجزئة والتمويل، حيث نما الأخير بنسبة 13.6%.

أشار إلى أن الشركة نجحت في التفوق على معدلات نمو السوق، قائلًا: "نمت مبيعات قطاع التجزئة لدينا بنسبة 8.4%، بينما راوح نمو السوق ككل بين 2 و3%، ما يؤكد تحسن حصتنا السوقية وقدرتنا على كسب ثقة المستهلك".

كانت شركة إكسترا أعلنت اليوم عن أرباح عام 2025 والربع الرابع، مسجلة 493 مليون ريال خلال العام بنمو 3.9%، فيما حققت صافي ربح 158.4 مليون ريال في الربع الرابع بنمو 0.02% على أساس سنوي.

وأرجعت الشركة في إفصاح لموقع تداول، نمو الأرباح إلى ارتفاع إيراداتها من قطاعي التجزئة والتمويل الاستهلاكي.

طموحات "التمويل" ومستهدفات 2026

حول التوسع في الخدمات التمويلية، كشف الرئيس التنفيذي أن حجم محفظة التمويل لدى "إكسترا" بلغ حالياً 3.15 مليار ريال، مشيراً إلى أن الشركة تضع نصب أعينها الوصول بالمحفظة إلى حاجز 4 مليارات ريال في عام 2026.

وشركة إكسترا كانت قد أعلنت في مايو 2021 عن حصول ذراعها التمويلية، شركة تسهيل، على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط تمويل بطاقات الائتمان.

وسجلت إكسترا أرقاماً قياسية في حركة الزوار، حيث ارتفع عدد الزوار في الربع الرابع بنسبة 8.6%، ليصل إجمالي الزيارات السنوية إلى 15 مليون زائر، بحسب جلال.

وذكر أن هذا الإقبال على المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الشركة أخيراً، ومن أبرزها الشراكة الاستراتيجية مع "بنده" عبر منصة "كليكس" و إطلاق برنامج "جود" لتعزيز ولاء العملاء.

تحديات السيولة تفرض نوعاً من الحذر

توصلت إكسترا مطلع 2023، لتفاهم إستراتيجي مع بنده لإدارة قسم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في أسواقها.

وعن توقعاته لعام 2026، لم يخفِ محمد جلال وجود حالة من الغموض، مشيراً إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة والضغوط المرتبطة بتحديات السيولة تفرض نوعاً من الحذر.

لكنه شدد على أن استراتيجية "إكسترا" تظل مرنة ومرتكزة على تحقيق النمو المستدام وزيادة الحصة السوقية رغم قوة المنافسة في السوق السعودية.

تملك الشركة 55 فرعاً تغطي معظم مدن المملكة بنهاية عام 2024، إضافة إلى وجودها في البحرين وعمان، وتحولت إلى شركة مساهمة عامة وأُدرجت في السوق المالية السعودية (تداول) في ديسمبر 2011.