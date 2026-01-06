"إس تي سي" تجمع ملياري دولار من طرح صكوك على شريحتين

جمعت شركة الاتصالات السعودية ملياري دولار من طرح صكوك مقومة على شريحتين، ضمن برنامجها البالغ قيمته 5 مليارات دولار، لاستخدام عوائده بأغراض تجارية عامة.

الشركة قالت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، أن الشريحة الأولى جمعت 750 مليون دولار ومدتها 5 أعوام بعائد سنوي 4.48%، فيما الثانية جمعت 1.25 مليار دولار كانت مدتها 10 أعوام بعائد سنوي 5.08%.

الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك كان 200 ألف دولار، واستهدف المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية، حيث أشارت الشركة إلى أنه قد يتم استرداد الصكوك في حالات معينة.

سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن. كما قد يتم بيع الصكوك استنادًا إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م حسب تعديلاته.

"إس تي سي" تأسست في 1998، لتصل قيمتها السوقية اليوم 214.5 مليار ريال، ويملك صندوق الاستثمارات العامة حصة 62% من رٍأسمالها