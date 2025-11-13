الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025
الشركات

فازت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات "إدارات" السعودية بعقد لتقديم خدمات الاستضافة المشتركة لمراكز البيانات تزيد قيمته على 18 مليون ريال، وفقا لما أعلنته في إفصاح نشر على موقع "تداول" اليوم الثلاثاء.

الشركة، التي تقدم خدمات مراكز الاتصال، وإدارة ومراقبة شبكات الاتصالات، وإقامة البنية الأساسية لاستضافة المواقع، قالت: إنها تسلمت خطاب ترسية العقد، الذي  من المتوقع أن ينعكس أثره في قوائمها المالية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

خيار لتمديد العقد 4 سنوات إضافية

يتضمن العقد خيارا لتمديده 4 سنوات إضافية، ليصل إجمالي قيمته إلى 59.56 مليون ريال.

"إدارات"، التي تتخذ من الرياض مقرا، تأسست كشركة مساهمة عام 2008 برأسمال مصرح به 100.8 مليون ريال.

