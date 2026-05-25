"أيرباص" ترجئ تسليم طائرات المسافات الطويلة للغاية لـ"كانتاس"

ما زالت شركة صناعة الطائرات، أيرباص، وهي الأكبر في العالم، تشهد صعوبات في عمليات تسليم الطلبيات.

وأعلنت أيرباص اليوم الاثنين، أن شركة الطيران الأسترالية كانتاس إيروايز لن تتسلم أولى طائراتها من أصل 12 طائرة معدلة طراز "أيه 350" للمسافات الطويلة للغاية، حتى أبريل 2027.

وكانت كانتاس تتوقع تسلم الطائرات بحلول نهاية 2026، وعزت أيرباص التأخير إلى مشكلات في سلاسل التوريد دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتعتزم كانتاس استخدام طائرات أيرباص في الأساس في القيام بأولى الرحلات المباشرة للمسافات الطويلة من سيدني إلى نيويورك ومن سيدني إلى لندن.

وسيتم تأجيل إطلاق تلك الخطوط والتي كانت مقررة لمنتصف 2027، من أجل إجراء رحلات تجريبية على مدى عدة شهور.

"أيرباص": أزمة المحركات تكبح زيادة إنتاج الطائرات وتؤخر التسليمات

وخلال فبراير الماضي حمّلت "أيرباص" شركة "برات آند ويتني" مسؤولية الإخفاق في توفير محركات الطائرات بالكميات الكافية، ما أجبر صانعة الطائرات الأوروبية على تقليص أهدافها الطموحة للإنتاج وأشعل نزاعاً مفتوحاً مع أحد أهم مورديها.

تراجعت تسليمات "أيرباص" في يناير الماضي إلى أدنى مستوى شهري منذ 2020، مسجلة أضعف بداية عام منذ ما لا يقل عن عقد، وهو ما أرجعه فوري إلى حد كبير إلى عمليات فحص ألواح الهيكل. في المقابل، تمكنت "بوينج" من التعافي من سنوات من الأزمات وتسليم أكبر عدد من الطائرات منذ 2018.