"أوبن إيه آي" على أعتاب جولة تمويل تفوق 100 مليار دولار

تقترب " أوبن إيه آي " من وضع اللمسات الأخيرة على أولى مراحل جولة تمويل جديدة يرجح أن تجلب أكثر من 100 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة، في صفقة قياسية من شأنها منح الشركة الناشئة رأسمال إضافي لبناء أدواتها للذكاء الاصطناعي

مع استعداد الشركة المصنعة لـ " تشات جي بي تي " لإنفاق تريليونات الدولارات في استثمارات البنية التحتية، قد يتجاوز التقييم الإجمالي لها بما في ذلك التمويل النهائي، 850 مليار بحسب مصادر، وهذا أعلى من 830 مليار التي كان متوقعا في البداية، وقال مصدر إن قيمة الشركة قبل التمويل ستبقى عند 730 مليار.

مساهمات استراتيجية في جولة التمويل الأولى

إذا استثمرت هذه الشركات قرب أعلى النطاقات التي جرى بحثها، فستقترب هذه الالتزامات من 100 مليار دولار، ويتوقع أن تضع هذه الشركات اللمسات الأخيرة على حصصها بحلول نهاية هذا الشهر.

يتوقع أن تغلق المرحلة التالية من الصفقة التي ستشمل شركات رأس المال المغامر وصناديق الثروة السيادية ومستثمرين ماليين آخرين، في وقت لاحق، وقد ترفع إجمالي حصيلة جمع الأموال إلى مستوى أعلى بكثير.

قال بعض الأشخاص إن الصفقة لم تحسم بعد، وقد تتغير التفاصيل، وامتنع ممثلون عن "أوبن إيه آي"، و"أمازون"، و"إنفيديا"، و"سوفت بنك"، و"مايكروسوفت" عن التعليق، أو لم يردوا فورا على طلبات للتعليق.

في ما يتعلق بالصفقة المرتقبة، يتوقع أن تستثمر "أمازون" 50 مليار، وأن تستثمر "سوفت بنك" 30 مليار، بينما ناقشت "إنفيديا" ضخ 20 مليار، بحسب "بلومبرغ".