الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 5 مارس 2026 | 16 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.27
(1.39%) 0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة139.6
(3.33%) 4.50
الشركة التعاونية للتأمين130.5
(1.16%) 1.50
شركة الخدمات التجارية العربية112.2
(1.08%) 1.20
شركة دراية المالية5.25
(1.74%) 0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب36.52
(-1.03%) -0.38
البنك العربي الوطني20.59
(1.93%) 0.39
شركة موبي الصناعية11.14
(-1.42%) -0.16
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.98
(1.05%) 0.28
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.49
(1.41%) 0.23
بنك البلاد25.98
(0.70%) 0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل10.13
(-0.20%) -0.02
شركة المنجم للأغذية50.35
(2.42%) 1.19
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.52
(0.09%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.3
(2.50%) 1.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية132.9
(2.39%) 3.10
شركة الحمادي القابضة25
(1.50%) 0.37
شركة الوطنية للتأمين12.35
(1.48%) 0.18
أرامكو السعودية25.88
(-0.84%) -0.22
شركة الأميانت العربية السعودية12.9
(0.78%) 0.10
البنك الأهلي السعودي40.9
(0.39%) 0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات28.38
(-0.77%) -0.22
الشركات

"أوبن إيه آي" على أعتاب جولة تمويل تفوق 100 مليار دولار

«بلومبرغ»
«بلومبرغ»
الخميس 19 فبراير 2026 6:42 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"أوبن إيه آي" على أعتاب جولة تمويل تفوق 100 مليار دولار"أوبن إيه آي" على أعتاب جولة تمويل تفوق 100 مليار دولار. "بلومبرغ"

تقترب "أوبن إيه آي" من وضع اللمسات الأخيرة على أولى مراحل جولة تمويل جديدة يرجح أن تجلب أكثر من 100 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة، في صفقة قياسية من شأنها منح الشركة الناشئة رأسمال إضافي لبناء أدواتها للذكاء الاصطناعي.

مع استعداد الشركة المصنعة لـ "تشات جي بي تي" لإنفاق تريليونات الدولارات في استثمارات البنية التحتية، قد يتجاوز التقييم الإجمالي لها بما في ذلك التمويل النهائي، 850 مليار بحسب مصادر، وهذا أعلى من 830 مليار التي كان متوقعا في البداية، وقال مصدر إن قيمة الشركة قبل التمويل ستبقى عند 730 مليار.

3 من العظماء السبعة يدرسون استثمار 60 مليار دولار في "OpenAI"

تخوض شركات إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت محادثات لاستثمار 60 مليار...

Thu, 29 2026

مساهمات استراتيجية في جولة التمويل الأولى

قال الأشخاص إن الجزء الأول من جولة التمويل سيأتي في معظمه من مستثمرين استراتيجيين، من بينهم "أمازون"، و"سوفت بنك"، و"إنفيديا"، و"مايكروسوفت".

إذا استثمرت هذه الشركات قرب أعلى النطاقات التي جرى بحثها، فستقترب هذه الالتزامات من 100 مليار دولار، ويتوقع أن تضع هذه الشركات اللمسات الأخيرة على حصصها بحلول نهاية هذا الشهر.

يتوقع أن تغلق المرحلة التالية من الصفقة التي ستشمل شركات رأس المال المغامر وصناديق الثروة السيادية ومستثمرين ماليين آخرين، في وقت لاحق، وقد ترفع إجمالي حصيلة جمع الأموال إلى مستوى أعلى بكثير.

"OpenAI" تدخل عالم أجهزة الذكاء الاصطناعي بأكبر استحواذ في تاريخها

تعتزم شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) الاستحواذ على الشركة الناشئة...

Thu, 22 2025

قال بعض الأشخاص إن الصفقة لم تحسم بعد، وقد تتغير التفاصيل، وامتنع ممثلون عن "أوبن إيه آي"، و"أمازون"، و"إنفيديا"، و"سوفت بنك"، و"مايكروسوفت" عن التعليق، أو لم يردوا فورا على طلبات للتعليق.

في ما يتعلق بالصفقة المرتقبة، يتوقع أن تستثمر "أمازون" 50 مليار، وأن تستثمر "سوفت بنك" 30 مليار، بينما ناقشت "إنفيديا" ضخ 20 مليار، بحسب "بلومبرغ".

يتوقع أن تأتي أموال المستثمرين من الشركات على عدة دفعات على مدار العام الجاري، وكجزء من شراكتها مع "أمازون"، يرجح أن توسع "أوبن إيه آي" استخدامها لرقائق الشركة وخدماتها للحوسبة السحابية.

التعريفات
أوبن إيه آيتشات جي بي تيأمازونمايكروسوفتإنفيدياسوفت بنكالذكاء الاصطناعيالحوسبة السحابيةالرقائق الإلكترونيةتمويلشركات
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية