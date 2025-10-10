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"أنماط" توقع عقدا مع "السعودية للطاقة" بأكثر من إيراداتها في 2025

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 2 يونيو 2026 8:59 |1 دقائق قراءة
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"أنماط" توقع عقدا مع "السعودية للطاقة" بأكثر من إيراداتها في 2025

فازت شركة أنماط التقنية للتجارة بترسية عقد من الشركة السعودية للطاقة لمشروع استبدال وتوسعة أجهزة المستخدم النهائي بقيمة 314.5 مليون ريال متجاوزا إجمالي إيرادات الشركة في 2025.

"أنماط" قالت في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنفيذ العقد من خلال أوامر شراء تصدرها الشركة السعودية للطاقة خلال مدة العقد وفقا للشروط والأحكام التي سيتم الاتفاق عليها وتوقيعها في العقد النهائي، وعليه فإن الأثر المالي سيتحدد بناء على أوامر الشراء التي يتم إصدارها وتنفيذها مستقبلا.

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الشركة كانت قد سجلت صافي أرباح 30 مليون ريال العام الماضي بتراجع سنوي 10%، جراء ارتفاع مصروفات التمويل المرتبطة بتمويل التوسع في الأعمال، بجانب تسجيل خسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمارات.

فيما نمت إيراداتها في 2025 بنحو 10% إلى 295 مليون ريال 10%، بدعم الأداء القوي والمستقر لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يمثل الركيزة الأساسية لأعمال الشركة بـ 76% من إجمالي الإيرادات، كما ساهم قطاع المقاولات والتشييد والبناء بـ 22% من إجمالي الإيرادات، مدفوعا بتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع مقارنة بالعام السابق، بما يعكس نمو واعد في هذا القطاع. في حين حافظ القطاع الصناعي على مساهمة مستقرة عند 2% من إجمالي الإيرادات.

"أنماط" التي تأسست في 2008 ويتداول سهمها في في السوق الموازية "نمو"، تعمل في مجالات المعلومات والاتصالات، والتشييد والبناء، والصناعة، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم أكثر من 300 مليون ريال وتملك فيها ديمه عقيلان الحصة الأكبر من رأس المال البالغة 48.6%، تليها سوسن عقيلان بحصة 39.7%.

التعريفات
السعوديةتاسيتداولنمو
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