"أنثروبيك" تمهّد لطرح عام أولي عبر تقديم ملف سري





أعلنت شركة أنثروبيك، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أنها قدّمت بشكل سري مسودة بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، وذلك تمهيداً لاحتمال طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وقالت الشركة على موقعها "إن الخطوة لا تعني أن الطرح العام بات مؤكداً، لكنها تمنحها خيار المضي قدماً نحو الإدراج في البورصة بعد انتهاء الهيئة من مراجعة الملف". وأضافت أن "تنفيذ الطرح سيعتمد على أوضاع السوق وعوامل أخرى".

ولم تكشف أنثروبيك بعد عن عدد الأسهم التي قد تطرحها، ولا عن السعر المتوقع للسهم. كما لم تحدد موعداً محتملاً للاكتتاب.

ويُقصد بالتقديم السري أن الشركة أرسلت مسودة ملف الطرح إلى الجهات التنظيمية للمراجعة، من دون نشر التفاصيل المالية والتشغيلية للجمهور في هذه المرحلة. وتستخدم شركات كثيرة هذا المسار لاختبار جاهزيتها للاكتتاب العام والحصول على ملاحظات الجهات الرقابية قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأكدت الشركة أن الإعلان لا يُعد عرضاً لبيع الأوراق المالية، ولا دعوة لشرائها، مشيرة إلى أن أي عملية بيع مستقبلية للأسهم ستتم فقط وفق متطلبات قانون الأوراق المالية الأمريكي.

تأتي هذه الخطوة في وقت تحظى فيه شركات الذكاء الاصطناعي باهتمام واسع من المستثمرين، مع تسارع المنافسة في القطاع وارتفاع التوقعات بشأن فرص نموه خلال السنوات المقبلة.