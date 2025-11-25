أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" السعودية اكتشافها موارد معدنية اقتصادية محتملة لخامات النحاس والزنك والذهب والفضة في أحد رخص الكشف المملوكة للشركة في نجران.

الشركة أوضحت في بيان على "تداول" أنها بدأت في أعمال الكشف المسرّعة منذ حصولها على الرخصة مباشرة في سبتمبر 2024، حيث تم حفر أكثر من 27 ألف متر ضمن برنامج حفر مكثّف بدأ في فبراير 2025. وقد أظهرت نتائج الدراسات الداخلية الأولية وجود موارد معدنية تُقدّر بحوالي 11 مليون طن تقريبًا، مع فرص واعدة لزيادة هذه الموارد، إذ غطّت أعمال الحفر في الموقع حتى الآن أقل من 10% من المساحة الإجمالية للرخصة.

"أماك" أشارت إلى أنها ستواصل أعمال الجيوفيزياء والحفر الإضافية المخطط لها خلال 2026، وذلك لتعزيز تقديرات الموارد الحالية، على أن يتم الإعلان عن تقرير موارد معدنية متوافق مع معايير جورك (JORC) العالمية في النصف الثاني من 2026.

وتزامنًا مع استمرار أعمال الاستكشاف، بدأت الشركة أيضًا دراسات المرحلة التطويرية بهدف تحويل رخصة الكشف إلى رخصة تعدين. وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسات خلال 2026.

يذكر أن موقع هذه الرخصة يبعد نحو 100 كيلومتر تقريبًا عن مجمع مصانع المعالجة الحالية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية المستقبلية للمشروع.

"أماك" تأسست في 2008 برأسمال 900 مليون ريال وأدرجت في السوق السعودية عام 2022، لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 5.55 مليار ريال، وتملك فيها الشركة العربية للتعدين الحصة الأكبر بنسبة 14.5% فيما تملك أساس التعدين 9% والتصنيع الوطنية 6%.