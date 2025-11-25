الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.27
(-0.86%) -0.08
مجموعة تداول السعودية القابضة175.6
(-4.04%) -7.40
الشركة التعاونية للتأمين122.7
(0.25%) 0.30
شركة الخدمات التجارية العربية117.2
(-1.84%) -2.20
شركة دراية المالية5.52
(-0.54%) -0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب35.04
(-0.45%) -0.16
البنك العربي الوطني22.04
(-2.04%) -0.46
شركة موبي الصناعية11.19
(-3.53%) -0.41
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.28
(-2.19%) -0.70
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.5
(-0.44%) -0.10
بنك البلاد26.28
(-1.05%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل11.91
(-0.50%) -0.06
شركة المنجم للأغذية54.45
(-0.09%) -0.05
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.96
(0.76%) 0.09
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.55
(-0.36%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.2
(0.17%) 0.20
شركة الحمادي القابضة29.34
(-1.94%) -0.58
شركة الوطنية للتأمين13.59
(-1.59%) -0.22
أرامكو السعودية24.81
(-1.70%) -0.43
شركة الأميانت العربية السعودية18.26
(-0.87%) -0.16
البنك الأهلي السعودي37.2
(0.00%) 0.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.66
(-1.79%) -0.56
الشركات

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" السعودية اكتشافها موارد معدنية اقتصادية محتملة لخامات النحاس والزنك والذهب والفضة في أحد رخص الكشف المملوكة للشركة في نجران.

الشركة أوضحت في بيان على "تداول" أنها بدأت في أعمال الكشف المسرّعة منذ حصولها على الرخصة مباشرة في سبتمبر 2024، حيث تم حفر أكثر من 27 ألف متر ضمن برنامج حفر مكثّف بدأ في فبراير 2025. وقد أظهرت نتائج الدراسات الداخلية الأولية وجود موارد معدنية تُقدّر بحوالي 11 مليون طن تقريبًا، مع فرص واعدة لزيادة هذه الموارد، إذ غطّت أعمال الحفر في الموقع حتى الآن أقل من 10% من المساحة الإجمالية للرخصة.

أماك تكشف عن موارد معدنية واعدة في نجران بقيمة 11 مليون طن

"أماك" أشارت إلى أنها ستواصل أعمال الجيوفيزياء والحفر الإضافية المخطط لها خلال 2026، وذلك لتعزيز تقديرات الموارد الحالية، على أن يتم الإعلان عن تقرير موارد معدنية متوافق مع معايير جورك (JORC) العالمية في النصف الثاني من 2026.

وتزامنًا مع استمرار أعمال الاستكشاف، بدأت الشركة أيضًا دراسات المرحلة التطويرية بهدف تحويل رخصة الكشف إلى رخصة تعدين. وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسات خلال 2026.

يذكر أن موقع هذه الرخصة يبعد نحو 100 كيلومتر تقريبًا عن مجمع مصانع المعالجة الحالية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية المستقبلية للمشروع.

"أماك" تأسست في 2008 برأسمال 900 مليون ريال وأدرجت في السوق السعودية عام 2022، لتبلغ قيمتها السوقية اليوم 5.55 مليار ريال، وتملك فيها الشركة العربية للتعدين الحصة الأكبر بنسبة 14.5% فيما تملك أساس التعدين 9% والتصنيع الوطنية 6%.

التعريفات
معادنذهبنجرانالسعودية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية