تعود " أمازون دوت كوم " (Amazon.com) إلى سوق السندات الأمريكية، في مسعى لتمويل توسعها في الذكاء الاصطناعي.

تطرح "أمازون" ديوناً على ما يصل إلى ثماني شرائح، تتراوح آجالها بين ثلاث سنوات و40 سنة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وأضاف الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة تفاصيل خاصة، أن مناقشات التسعير الأولية للجزء الأطول أجلاً من الصفقة -وهو سند يستحق في 2066- تدور حول علاوة تبلغ نحو 1.45 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة.

تدير بنوك "باركليز" (Barclays) و"جولدمان ساكس جروب" (Goldman Sachs Group) و"جيه بي مورجان تشيس" (JPMorgan Chase & Co.) و"مورجان ستانلي" (Morgan Stanley) طرح السندات. وقال الشخص إن حصيلة البيع ستُستخدم لأغراض مؤسسية عامة، قد تشمل سداد ديون وعمليات استحواذ وإنفاقاً رأسمالياً.

تُعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من مبيعات السندات الضخمة التي تنفذها شركات حوسبة سحابية عملاقة تُعرف باسم "هايبر سكيلرز"، بينما تضخ مئات المليارات من الدولارات في بنية الذكاء الاصطناعي. وأقبل المستثمرون حتى الآن على الشراء بقوة، مقدّمين طلبات حجم الطروحات الأخيرة بعدة مرات.