"ألفابت" تخطط لبيع أول سندات بالين مع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي





تخطط "ألفابت" (Alphabet Inc) لإصدار سندات بالين للمرة الأولى، في خطوة ربما تساعد في تمويل الاستثمارات مع احتدام المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تعمل الشركة الأم لـ"جوجل" على توسيع مصادر تمويلها، بعدما أصبحت لاعباً مهيمناً في كل جانب تقريباً من جوانب الذكاء الاصطناعي. ورفعت عملاقة التكنولوجيا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي هذا العام، حتى في الوقت الذي تستعد فيه لتجاوز "إنفيديا" لتصبح أكبر شركة في العالم. وتخطط الآن لإنفاق ما يصل إلى 190 مليار دولار، ارتفاعاً من تقدير سابق بلغ 185 مليار دولار، وهو مستوى كان بالفعل ضعف ما أنفقته في 2025.

سندات "ألفابت" باليورو والدولار الكندي

باعت "ألفابت" الأسبوع الماضي أكبر سنداتها المقومة باليورو على الإطلاق، وأول سندات لها بالدولار الكندي، وجمعت نحو 17 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد أشهر فقط من إصدار الشركة سندات مقومة بالجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، في أولى طروحاتها بهاتين العملتين، إلى جانب بيع ديون بالدولار الأمريكي.

ستمثل الصفقة القياسية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أول طرح سندات بالين لـ"ألفابت"، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

عينت "ألفابت" كلاً من "بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز" (BofA Securities Inc) و"ميزوهو سيكيوريتيز" (Mizuho Securities Co) و"مورجان ستانلي" للصفقة المحتملة لسندات كبيرة غير مضمونة ذات فائدة ثابتة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ومن المتوقع أن تتم الصفقة في المستقبل القريب، رهناً بظروف السوق.