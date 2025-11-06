أعلنت أفيليس "شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تسعير طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 850 مليون دولار أمريكي وبمعدل فائدة يبلغ 4.75% تستحق في 2030.

وبحسب بيان الشركة اليوم الخميس تم إصدار السندات من قبل شركة أفيليس كابيتال المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأفيليس، وذلك بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.

ستحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 4.75% سنويا، تدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي، وتستحق في نوفمبر 2030.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 12 نوفمبر، وذلك رهنا باستيفاء الشروط الإجرائية المعتادة للإغلاق. وستكون السندات مضمونة بالكامل ودون أي قيد أو شرط من قبل شركة "أفيليس" وعدد من الشركات التابعة لها.

حظي الطرح بإقبال واسع تخطى حجمه بـ3.75 مرات، في مؤشر يظهر الثقة العالية التي يوليها المستثمرون العالميون للجهة المصدِرة وأدواتها المالية، وتعتزم شركة أفيليس استخدام العائدات الصافية من الطرح لأغراض عامة للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أفيليس" إدوارد أوبيرن: "يأتي افتتاح أسواق أدوات الدين غير المضمونة كقناة تمويل جديدة لشركة أفيليس، بعد حصول الشركة على التصنيفات الائتمانية من وكالتي موديز وفيتش في وقت سابق من هذا العام، نواصل من خلال الطرح تعزيز تعميق وتنوع ومرونة أدواتنا التمويلية بشكل ملموس، ونتطلع إلى أن نصبح جهة إصدار منتظمة مع استمرار نمو أعمالنا بما يتماشى مع مسارنا الائتماني من فئة الدرجة الاستثمارية".

تحمل السندات تصنيف Baa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني وتصنيف BBB من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو تصنيف يعادل التصنيفات الائتمانية لشركة أفيليس نفسها. كما يظهر التصنيف صلابة الأداء المالي للشركة وأهميتها الإستراتيجية، حيث تؤدي دورا حيويا في تنفيذ إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير قطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.