الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الشركات

بدأت شركة أفيليس لتأجير الطائرات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، التسويق لسندات مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات، بحسب وثيقة مصرفية تنظيمية اطلعت عليها رويترز"

السعر الاسترشادي الأولي للطرح بحجم قياسي تم تحديده عند 140 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي ومجموعة ميزوهو المالية مديرين نشطين مشتركين ومديرين رئيسيين للإصدار.

وعينت أفيليس كلا من سيتي جروب وميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية منسقين عالميين مشتركين، ويتوقع تسعير السندات اليوم الأربعاء.

صندوق الاستثمارات السعودي لـ"الاقتصادية": بدء تشغيل أجزاء من "قرية الطائرات"واستكمال المشروع 2026

بدأت السعودية التشغيل الفعلي لعدد من مراحل مشروع القرية المتخصصة...

Thu, 16 2025

77 طائرة تعزز أسطولها

"أفيليس" كانت قد وقعت يوليو الماضي، صفقة إستراتيجية مع "إيرباص"، لشراء 77 طائرة إيرباص، تشمل 55 طائرة من عائلة A320neo و22 طائرة شحن من طراز A350F، خلال فعاليات معرض باريس الجوي 2025.

الصفقة التي من المقرر أن يتم تسليم طائراتها حتى 2033، ستمكن "أفيليس" من تزويد عملائها بحلول حديثة ومتطورة وموفرة للطاقة في قطاعي الركاب والبضائع، كما يعزز من إسهام الشركة في نمو قطاع الطيران داخل السعودية.

"أفيليس" توقع أول اتفاقية مع "طيران الرياض" لتأجير طائرة بوينج 787-9 دريملاينر

وقّعت "أفيليس"، شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية، إحدى شركات...

Mon, 27 2025

رئيس مجلس إدارة شركة "أفيليس"، فهد السيف، قال: "في أقل من شهرين، وقّعت "أفيليس" صفقتين كبيرتين تعكسان طموحها في أن تكون من بين أفضل 10 شركات لتأجير الطائرات عالميا، وتعزيز مكانتها كشركة وطنية. وتنسجم هذه الخطوات مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030، كما تُسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية