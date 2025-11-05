بدأت شركة أفيليس لتأجير الطائرات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، التسويق لسندات مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات، بحسب وثيقة مصرفية تنظيمية اطلعت عليها رويترز"

السعر الاسترشادي الأولي للطرح بحجم قياسي تم تحديده عند 140 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي ومجموعة ميزوهو المالية مديرين نشطين مشتركين ومديرين رئيسيين للإصدار.

وعينت أفيليس كلا من سيتي جروب وميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية منسقين عالميين مشتركين، ويتوقع تسعير السندات اليوم الأربعاء.

77 طائرة تعزز أسطولها

"أفيليس" كانت قد وقعت يوليو الماضي، صفقة إستراتيجية مع "إيرباص"، لشراء 77 طائرة إيرباص، تشمل 55 طائرة من عائلة A320neo و22 طائرة شحن من طراز A350F، خلال فعاليات معرض باريس الجوي 2025.

الصفقة التي من المقرر أن يتم تسليم طائراتها حتى 2033، ستمكن "أفيليس" من تزويد عملائها بحلول حديثة ومتطورة وموفرة للطاقة في قطاعي الركاب والبضائع، كما يعزز من إسهام الشركة في نمو قطاع الطيران داخل السعودية.

رئيس مجلس إدارة شركة "أفيليس"، فهد السيف، قال: "في أقل من شهرين، وقّعت "أفيليس" صفقتين كبيرتين تعكسان طموحها في أن تكون من بين أفضل 10 شركات لتأجير الطائرات عالميا، وتعزيز مكانتها كشركة وطنية. وتنسجم هذه الخطوات مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030، كما تُسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران".