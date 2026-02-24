الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 1 مارس 2026 | 12 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.21
(-0.69%) -0.05
مجموعة تداول السعودية القابضة133.2
(-2.63%) -3.60
الشركة التعاونية للتأمين132.7
(-2.21%) -3.00
شركة الخدمات التجارية العربية103
(-1.90%) -2.00
شركة دراية المالية5.1
(-1.73%) -0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب36.38
(-3.50%) -1.32
البنك العربي الوطني19.99
(-2.96%) -0.61
شركة موبي الصناعية11.29
(9.61%) 0.99
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة26.38
(-1.42%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.92
(-3.52%) -0.58
بنك البلاد25.08
(-2.03%) -0.52
شركة أملاك العالمية للتمويل10.21
(-1.07%) -0.11
شركة المنجم للأغذية49.4
(-2.76%) -1.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.08
(-1.71%) -0.21
الشركة السعودية للصناعات الأساسية52.75
(-2.68%) -1.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.3
(-2.83%) -3.50
شركة الحمادي القابضة24.05
(-1.43%) -0.35
شركة الوطنية للتأمين12.19
(0.74%) 0.09
أرامكو السعودية25.54
(2.32%) 0.58
شركة الأميانت العربية السعودية12.77
(-2.44%) -0.32
البنك الأهلي السعودي39.82
(-4.46%) -1.86
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات24.91
(-1.15%) -0.29
الشركات

أسهم IBM تهبط 13% في أكبر خسارة يومية منذ 2000 بفعل الذكاء الاصطناعي

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 24 فبراير 2026 1:7 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
أسهم IBM تهبط 13% في أكبر خسارة يومية منذ 2000 بفعل الذكاء الاصطناعي

شهدت أسهم شركة IBM هبوطاً حاداً بنسبة 13% بنهاية تعاملات يوم الاثنين، في أكبر خسارة يومية تتكبدها الشركة منذ أكتوبر عام 2000، في تطور صادم أعاد إلى الأذهان تقلبات فقاعة الإنترنت مطلع الألفية.

وجاء هذا التراجع القوي عقب إعلان شركة Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن إطلاق أداة جديدة تحمل اسم Claude Code، قالت إنها قادرة على المساعدة في تحديث لغة البرمجة COBOL، وهي لغة قديمة تُستخدم على نطاق واسع في الأنظمة المصرفية والحكومية، وتعتمد عليها بشكل أساسي أجهزة الحواسيب المركزية (Mainframes) التابعة لشركة IBM.

أكبر تراجع شهري منذ 1968

بهذا الهبوط، ارتفعت خسائر سهم IBM إلى نحو 27% خلال شهر فبراير، متجهاً نحو تسجيل أكبر تراجع شهري له منذ عام 1968، وفقاً لبيانات "بلومبرغ"، ما يعكس حجم القلق الذي سيطر على المستثمرين بشأن مستقبل أحد أهم مصادر إيرادات الشركة.

لماذا أثار إعلان Anthropic كل هذا الذعر؟

لطالما شكلت لغة COBOL العمود الفقري للعديد من الأنظمة المصرفية، بما في ذلك إدارة الحسابات والصرافات الآلية ومعالجة المعاملات المالية، منذ ستينيات القرن الماضي. وكانت IBM تستفيد من هذا الإرث التقني عبر توفير البنية التحتية والأجهزة والخدمات اللازمة لتشغيل وصيانة هذه الأنظمة القديمة.

إلا أن إعلان Anthropic عن قدرة أداتها على تسهيل تحديث أكواد COBOL أو تحويلها إلى لغات أحدث باستخدام الذكاء الاصطناعي، أثار مخاوف من تقليص الاعتماد على أنظمة IBM التقليدية، ما قد يهدد نموذج أعمال قائم منذ عقود.

انهيار “احتكار الإرث التقني”؟

يرى محللون أن قوة IBM التاريخية كانت تكمن في صعوبة استبدال أنظمتها، حيث كانت الشركات والمؤسسات الكبرى “مضطرة” للاستمرار في استخدام بنيتها التحتية لإدارة الأكواد القديمة. ومع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إعادة كتابة هذه الأنظمة بسرعة وكفاءة، قد تتراجع هذه الميزة التنافسية بشكل ملحوظ.

هروب إلى الملاذات الآمنة

لم تتوقف موجة القلق عند IBM، إذ امتدت مخاوف “الإزاحة التقنية” إلى شركات مالية كبرى مثل Mastercard وAmerican Express، وسط تساؤلات حول مدى تأثر أنظمتها التقليدية بموجة التحول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

في موازاة تراجع الأسهم، اتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن، حيث قفزت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية متجاوزة 5200 دولار للأونصة، في إشارة واضحة إلى تصاعد القلق في الأسواق العالمية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية